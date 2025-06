Tabung Haji Bukan Sekadar Simpanan, Rupanya Pemegang Saham Utama Dalam 4 Syarikat Ini

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Tabung Haji merupakan instrumen utama yang digunakan oleh umat Islam di dalam negara demi simpanan untuk menunaikan ibadah haji pada masa akan datang.

Pun begitu, wang yang dimasukkan ke dalam Tabung Haji bukanlah sebagai simpanan semata-mata, tetapi turut dilaburkan di dalam pelbagai aset pelaburan patuh syariah bagi mengukuhkan portfolionya.

Malah, Tabung Haji turut menjadi antara pemegang saham utama bagi beberapa syarikat domestik gergasi yang patuh syariah.

Hal ini sekaligus menjadikan pendeposit wang ke akaun Tabung Haji sebagai sebahagian daripada pelabur dalam ekosistem ekonomi yang lebih besar.

Menerusi hantaran di laman X oleh Ammar Faris (@ammarfaris), dia yang merupakan seorang pelabur telah menjelaskan lebih lanjut mengenai ekosistem pelaburan dewan dana oleh agensi pengurusan haji Malaysia itu.

Menurutnya, Tabung Haji sebenarnya memiliki pegangan besar dalam beberapa syarikat yang sering kita berinteraksi setiap hari.

Berikut merupakan antara syarikat tersebut:

Menurut Ammar, individu yang mempunyai akaun atau pernah berurusan dengan Bank Islam juga telah menyumbang kepada ekosistem Tabung Haji.

Ini kerana Tabung Haji merupakan pemegang utama dalam BIMB, iaitu bank Islam pertama di Malaysia yang dilancarkan pada tahun 1983.

“Setiap kali seseorang memohon pinjaman perumahan menerusi perbankan Islamik, setiap perniagaan kecil dan sederhana yang menerima pembiayaan BIMB, kesemua itu menyumbang kembali kepada kumpulan kewangan Tabung Haji,” katanya.

Jelasnya, keadaan ini seakan-akan bertindak sebagai sebuah ekonomi kitaran (circular economy) yang patuh syariah.

Malah BIMB bukan hanya beroperasi di dalam negara, sebaliknya telah diperkembangkan ke peringkat serantau dan membawa penyelesaian perbankan Islamik kepada lain-lain negara Islam.

“Bayangkan kesan berantainya. Wang oleh pendeposit Tabung Haji membantu dalam mewujudkan penyelesaian kewangan yang halal bagi umat Islam serantau,” katanya.

Bagi memenuhi permintaan industri insurans dalam kalangan masyarakat Muslim di Malaysia, syarikat takaful telah diperkenalkan dan bersifat patuh syariah berbanding insurans konvensional.

Seperti di BIMB, Ammar berkata Tabung Haji juga merupakan pemegang taruh yang kuat dalam salah satu syarikat yang menawarkan servis takaful di dalam negara itu.

“Setiap polisi takaful yang diambil, setiap tuntutan yang dibayar, setiap bayaran premium yang dikumpul, terdapat sebahagian yang membawa faedah kepada ekosistem Tabung Haji,” jelasnya.

Malah perkara ini juga secara tidak langsung mewujudkan jaringan keselamatan untuk masyarakat Muslim yang mematuhi syariah sepenuhnya.

Di samping itu, Lembaga Tabung Haji turut terlibat dengan pelaburan dalam industri pembangunan hartanah.

Jelas Ammar, TH Properties Sdn Bhd yang diwujudkan menerusi penggabungan sayap hartanah dan pembinaan sedang secara senyap-senyap membina landskap Malaysia.

“Daripada projek kediaman ke pembangunan komersial, setiap bata yang diletakkan mempunyai DNA Tabung Haji.

“Pembangunan hartanah adalah instrumen penciptaan kekayaan jangka panjang yang sangat hebat. Setiap peningkatan dalam nilai hartanah akan memberi faedah kepada pendeposit Tabung Haji,” jelasnya.

Antara pembangunan hartanah di bawah TH Properties Sdn Bhd ialah di Kota Semarak, Kuala Lumpur dan Bandar Enstek, Negeri Sembilan.

Siapa sangka, Tabung Haji juga mempunyai pemilikan dalam syarikat penyedia perkhidmatan ICT dengan pengalaman selama lebih 30 tahun.

Merupakan antara perintis dalam negara bagi bidang itu, Theta Edge Berhad menyediakan penyelesaian IT kepada pelbagai sektor dengan pertumbuhannya secara langsung memberi impak terhadap pulangan pelaburan Tabung Haji.

“Dalam ekonomi digital masa kini, pelaburan dalam bidang teknologi penting bagi kemampanan jangka masa panjang.

“Ini menunjukkan yang Tabung Haji bukan hanya kekal dengan pelaburan tradisional, tetapi turut melindungi dana tersebut bagi masa hadapan,” katanya.

Antara penyelesaian IT yang disediakan oleh Theta Edge Berhad ialah telekomunikasi dan infrastruktur, bandar pintar dan kemampanan, serta mobiliti yang disambungkan.

Oleh yang demikian, Ammar menegaskan bahawa individu yang menyimpan di dalam Tabung Haji bukan sekadar pendeposit, tetapi merupakan pemegang taruh dalam ekosistem ekonomi yang lebih besar.

Bukan itu sahaja, Tabung Haji mempunyai pegangan dalam lebih 100 syarikat tersenarai awam di dalam negara, dengan pegangan utama dalam kira-kira 10 daripada syarikat tersebut.

“Ini adalah strategi pelaburan dengan impak sosial atau persekitaran yang positif (impact investing).

“Wang yang anda depositkan menjana pulangan sambil membawa perubahan positif terhadap komuniti,” dia merumuskan perkongsiannya.

