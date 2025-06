[Video] Pemuda Buat Solo Protest Depan Kedutaan Amerika Curi Tumpuan Ramai

FREE THE FREEDOM FLOTILLA SOLO PROTEST (PART 2) 12 sukarelawan Freedom Flotilla dalam misi menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza telah ditangkap dan diculik oleh Israel. Jadi aku buat solo protest di hadapan kedutaan Amerika Syarikat untuk meminta mereka dibebaskan. 12 volunteers of @gazafreedomflotilla on their mission to deliver humanitarian aid to Gaza was kidnapped by Israel. I made a solo protest in front of the US embassy to demand for their release. #freedomflotilla #madleen #freepalestine🇵🇸 #soloprotest