[Video] Kereta Digores Dalam Parkir Mall, Wanita Kesal Pengurusan Beri Alasan Tak Masuk Akal

Kronologi 5 Jun 2025, husband pakai kereta aku sebab kereta dia masuk workshop. So okaylah cuti sekolah aku xde nak hantar ambik anak. Nak dijadikan cerita 5hb dia shooting dalam mall ni lah. Masuk mall masa mall belom bukak, 7.30am so dia dapat la parking port boek punya. Okaylah masuk shooting kat dlm mall, keluar pukul 10malam, terkejut tengok keadaan kereta dah calar balar. Report dekat polis bantuan dalam mall, diorang cakap akan update so balik lah. Esoknya Production Manager pun follow up dengan mall/ polis bantuan Mytown tu. Sekali apa jawapan polis tu?? Hahahahah gelak jap. Korang tengoklah gambar last tu. Untuk abg polis tu, saya harap benda ni tak jadi kat awaklah. Banyak pulak masa kau masuk mall pastu nak check cctv dulu baru parking ek. Laka2 je abam. Nasib laa kami ni bukan siapa2. Kalau kereta Porche ke Ferarri ke yang kena, mau kucur tulurrr ekk.. renung2 kan dan selamat beramal dihari Arafah ni. Moga Allah angkat doa2 orang2 teraniaya dimuka bumi nya ini. Aaamiin Ya Rabbal Aalamin… mmytowncheraspparkingvandalismeperoduaalza