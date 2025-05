[Video] Tinggal Kereta Di Pam Minyak Untuk Beli Barang, Wanita Tegur Sikap Tak Bertimbang Rasa

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Tindakan sesetengah individu yang mementingkan diri sendiri di tempat awam sememangnya sering mengundang kemarahan orang ramai. Walaupun hanya perkara kecil, kesannya boleh memberi gangguan besar kepada pengguna lain.

Situasi ini sering berlaku di stesen minyak apabila pemandu meninggalkan kenderaan mereka terlalu lama di pam bukan bertujuan mengisi minyak. Ruang yang sepatutnya dikongsi itu sering disalahgunakan untuk hal peribadi.

Terbaharu, seorang wanita meluahkan rasa tidak puas hati terhadap tindakan seorang pemandu yang meletakkan kenderaan di pam minyak dalam tempoh lama sehingga menyukarkan orang lain.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] 5 ‘Common Sense’ Bila Tumpang Kereta Rakan & Orang Lain, Jangan Ambil Mudah!

Baca Artikel Berkaitan: Ramai Setuju Tindakan Emcee Tegur Ibu Bapa Untuk Awasi Anak Agar Tak Ganggu Majlis Perkahwinan [Video]

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Silap Masuk Laluan Sehala & Suruh Guna ‘Common Sense’, Proton Persona Undang Kritikan Ramai

Dalam video yang dimuat naik oleh pengguna TikTok (@str00pwaffles), wanita tersebut berkongsi situasi yang berlaku ketika dia sedang menunggu giliran di sebuah stesen minyak Petronas.

Kelihatan sebuah Proton X50 yang sudah selesai mengisi minyak masih terparkir di pam nombor dua, manakala pemiliknya didakwa berada di dalam kedai serbaneka milik pam minyak itu.

Wanita itu menzahirkan rasa tidak puas hati apabila individu berkenaan mengambil masa yang lama, menyebabkan barisan menunggu menjadi semakin panjang.

Lebih menimbulkan rasa kurang senang apabila dilihat tindak-tanduk pemilik kenderaan itu yang berjalan persis itik pulang petang ke kenderaannya.

“Boleh tak bila lepas isi minyak tu, jangan parking dekat sini kalau nak masuk dalam. Lepas tu boleh jalan senang lenang, kenapa kau tak bertimbang rasa sangat dengan orang lain?” katanya dengan nada kecewa.

Kadang terfikir, org yg defend this action mcm mana lah dia dibesarkan sampai benda as simple as this pun diorang tak boleh nak faham?



The concept of being considerate of others is so foreign to them. pic.twitter.com/LlqcLFibje