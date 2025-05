“Macam Atuk Layan Cucu” – Gelagat PM Timor-Leste Bergurau Dengan Pengamal Media Buat Ramai Terhibur

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kemeriahan Sidang Kemuncak ASEAN ke-42 yang berlangsung daripada Isnin hingga semalam (26-27 Mei) turut menyaksikan kehadiran pemimpin tertinggi dari pelbagai negara termasuk dari Timor-Leste. Walaupun acara penuh protokol dan formal, namun ada juga detik mencuit hati yang berjaya dirakam lensa kamera.

Kehadiran Perdana Menteri Timor-Leste, Xanana Gusmão, di salah satu lokasi sidang menarik perhatian ramai bukan kerana kenyataan rasmi, tetapi kerana gelagat spontannya yang bersahaja ketika melalui kawasan media.

Momen ringkas itu bukan sahaja menceriakan suasana, malah menjadikan figura pemimpin tersebut lebih dekat di hati ramai terutama warga media tempatan yang turut terhibur dengan lawaknya.

Jalan Dengan ‘Style’, Sempat Sakat Pengamal Media

Menerusi satu video pendek yang dimuat naik di laman TikTok (@astronews1), PM Timor-Leste dilihat berjalan di hallway dengan kawalan pengiring dan pengawal peribadi ketika melalui kawasan yang dipenuhi pengamal media Malaysia.

Pada mulanya beliau cuba tidak memandang kamera sambil membuat gaya seakan-akan menyakat, namun sebaik menghampiri barisan media, beliau berhenti lalu bertanya dengan senyuman, “Are you well?” kepada mereka.

Ketika dijawab “Okay” oleh beberapa pengamal media, beliau secara berjenaka membalas sambil membuat mimik wajah sedih, “I can see in your eyes, you look tired,” membuat semua yang berada di situ ketawa kecil dengan gurauan bersahaja itu.

Lebih mencuit hati, apabila salah seorang daripada mereka membalas jenaka dengan meminta gula-gula daripadanya, beliau terus tertawa dan ‘lari’ kecil menjauhi kumpulan tersebut sambil tergelak seperti seorang atuk yang menyakat cucunya.

Situasi tersebut merujuk kepada tingkah lakunya sebelum ini yang pernah menyantuni pihak pengamal media dengan memberi mereka gula-gula.

@astronews1 Perdana Menteri Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, mencuit hati ramai ketika beliau beramah mesra dengan pengamal media di KLCC, sebentar tadi. Xanana Gusmão turut bersama para pemimpin ASEAN dan GCC menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN-GCC kali kedua serta Sidang Kemuncak bersejarah ASEAN-GCC-China yang berlangsung hari ini. #AstroRadioNews #ASEANSummit2025 ♬ Funny – Gold-Tiger Tonton video penuh [DI SINI].

Gelagat Santai Raih Pujian, Ramai Kagum Dengan Sikap Merendah Diri

Rata-rata komen di media sosial memuji keperibadian Xanana Gusmão yang dilihat sangat merendah diri dan tidak kekok bergaul mesra walaupun dalam suasana rasmi.

Ramai menyifatkan tindakannya itu sebagai satu contoh pemimpin yang matang, berjiwa rakyat dan memahami keperluan untuk mencipta suasana kerja yang positif walaupun dalam tekanan acara antarabangsa.

Tidak kurang juga yang berpendapat bahawa suasana sidang rasmi seperti ASEAN ini lebih bermakna bila diselitkan dengan elemen kemanusiaan dan humor yang menyatukan semua pihak.

Sumber: TikTok @astronews1

