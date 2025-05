“Daddy Scared Too!” – Gelagat Anak & Ayah Terserempak Roadblock Polis Bikin Ramai Terhibur

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sekatan jalan raya (SJR) atau ‘roadblock’ kebiasaannya dijalankan oleh pihak polis di lokasi yang sudah biasa dilakukan operasi tersebut.

Namun kadangkala, terdapat juga sekatan jalan raya yang dilakukan di lokasi baharu yang tidak pernah diadakan sebelum ini.

Perkara ini pasti menyebabkan mereka yang tinggal berhampiran atau sentiasa melalui jalan raya tersebut berasa terkejut.

Ayah & Anak Main-Main ‘Racing’ Lepas Lampu Isyarat Bertukar Hijau

Itulah yang terjadi kepada seorang lelaki yang sedang memandu kereta ditemani anaknya sebelum terserempak dengan satu roadblock.

Menerusi video rakaman papan pemuka (dashcam) yang dimuat naik di TikTok (@capmoon8), dia pada mulanya berhenti di lampu isyarat.

Kedengaran dia bersama anaknya membuat kiraan ‘countdown’ seolah-olah sedang bersedia untuk berlumba sambil menunggu lampu bertukar hijau.

Kanak-kanak itu kemudiannya meminta ayahnya memperlahankan kenderaan tersebut, mungkin kerana dia merasakan terlalu laju.

Kereta Diperlahankan Kerana Ada Roadblock Polis Di Hadapan

Tidak lama setelah itu, lelaki terbabit terus memperlahankan kenderaannya. Namun ia bukanlah atas permintaan anaknya, tetapi akibat dikejutkan dengan sekatan jalan raya oleh polis di hadapan.

“Roadblock. Polis, oh no! Is that a police?” katanya secara berseloroh kepada anaknya.

Setibanya di sekatan tersebut, dia menurunkan tingkap kereta sebelum memberi salam kepada anggota polis bertugas.

Memandangkan dia tidak diminta untuk menghentikan kenderaannya di tepi, dia telah meneruskan perjalanan sambil anaknya berkata dia berasa takut dengan kehadiran polis tersebut.

“You scared? Daddy scared too!”, katanya sambil bergelak ketawa.

Kanak-Kanak Gemar Bermain ‘Racing’ Di Lampu Isyarat Dengan Kiraan Masa

Di ruangan komen, lelaki itu menjelaskan bahawa dia terserempak dengan sekatan jalan raya terbabit ketika memandu dari arah Universiti Teknologi MARA (UiTM) Dengkil ke arah Cybersouth.

Dia juga berkata anaknya memang gemar mengajaknya bermain ‘racing’ apabila ternampak lampu isyarat dengan kiraan masa.

Video itu telah mencecah lebih 1.1 juta tontonan dengan lebih 90 ribu tanda suka setakat artikel ini ditulis.

Sumber: TikTok @capmoon8

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Terhibur Dengan Telatah Dua Beranak

Menjenguk ke ruangan komen, orang ramai berasa terhibur melihat telatah kedua-dua anak beranak itu ketika melalui roadblock tersebut.

“Anak takut tengok polis. Side ayah pula takut polis tu bagi surat cinta,” kata seorang individu.

Ramai juga yang berpendapat bahawa lelaki itu sememangnya berasa cuak dan dapat didengari menerusi suaranya ketika memberi salam kepada anggota bertugas serta cara gelak tawanya.

Lelaki itu turut menjawab persoalan seorang individu yang berkata anaknya pasti teruja untuk menceritakan perkara itu kepada ibunya.

“Hahaha (dia) bercerita dalam keadaan (penuh) bersemangat,” katanya.

Dalam masa sama, segelintir individu yang dipercayai biasa menggunakan laluan tersebut turut berasa terkejut melihat sekatan jalan raya yang tidak pernah dilakukan di sana sebelum ini.

Sumber: TikTok @capmoon8

Adab-Adab Ketika Melalui Sekatan Jalan Raya

Umum sedia maklum bahawa sekatan jalan raya dilakukan oleh pihak berkuasa bagi mengenal pasti sebarang salah laku yang dilakukan oleh pemandu seperti membawa kenderaan tanpa cukai jalan atau tidak mempunyai lesen memandu.

Selain itu, ia juga bertujuan sebagai salah satu langkah dalam menahan pesalah yang diburu pihak polis. Oleh itu, jika anda terserempak dengan roadblock tidak perlu berasa takut sekiranya tidak melakukan sebarang kesalahan.

Seperti yang dikongsikan di Facebook Friends of PDRM, berikut merupakan adab-adab semasa melalui sekatan jalan raya:

Perlahankan kenderaan dan berhenti di papan tanda “Berhenti Pemeriksaan Polis”. Buka tingkap atau pintu kenderaan serta buka lampu dalam kenderaan untuk memudahkan anggota membuat pemeriksaan ringkas. Beri salam sebagai tanda hormat dan ucapan terima kasih, beserta dengan senyuman. Menjawab soalan yang diajukan dengan hormat dan tertib. Padamkan lampu kenderaan atau tidak menggunakan lampu tinggi ketika menghampiri kawasan sekatan jalan raya pada waktu malam.

