‘Sesame Street’ Bakal Ditayangkan Di Netflix, Ketahui Sejarah Rancangan Kanak-Kanak Ini

Bagi mereka yang membesar dalam era 80-an hingga ke awal 90-an, rancangan kanak-kanak Sesame Street merupakan salah satu siaran yang sering ditonton bagi mengisi masa lapang.

Bukan semata-mata bagi tujuan hiburan, Sesame Street turut menampilkan segmen bagi mendidik kanak-kanak termasuk dari segi pelajaran dan emosi.

Buat masa ini, Sesame Street hanya boleh ditonton secara percuma menerusi siaran PBS/ PBS Kids yang hanya tersedia di Amerika Syarikat (AS) ataupun YouTube dengan episod terhad.

Terkini, Sesame Street mengumumkan kesemua episod baharunya, termasuk ‘library episode’, akan ditayangkan menerusi aplikasi Netflix kepada lebih 300 juta pelanggan seluruh dunia.

Perjanjian dengan Netflix itu ditandatangani selepas pemilik platform HBO, Warner Bros. Discovery, membuat keputusan untuk tidak memperbaharui kontrak bagi rancangan yang telah wujud sejak lebih 50 tahun lalu.

Dalam masa sama, perjanjian itu juga memastikan Sesame Street akan turut ditayangkan di stesen PBS dan platform PBS Kids di AS pada hari sama rancangan itu mula disiarkan di Netflix.

Perkara ini bukan sahaja dapat memastikan akses percuma buat pengguna di AS, tetapi turut memelihara hubungan selama lebih 50 tahun antara rancangan kanak-kanak itu dengan stesen televisyen terbabit.

Musim ke-56 rancangan Sesame Street, termasuk 90 jam episod terdahulu, akan mula ditayangkan di Netflix bermula akhir tahun ini.

“Sokongan Netflix, PBS, dan Corporation for Public Broadcasting berfungsi sebagai perkongsian antara syarikat awam dan swasta yang unik, bagi membolehkan Sesame Street terus membantu kanak-kanak di merata tempat membesar dengan lebih bijak, kuat dan baik hati,” kata Sesame Street menerusi hantaran di X.

