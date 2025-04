“Mungkin Taktik Samun” – Dua Wanita Tenang Berdepan Detik Cemas ‘Drama Suami Isteri’ Raih Pujian

video ni bestie kat sebelah yang record. i was driving kejadian berlaku pada 3.55 PAGI Petron Gas Station = dari Shah Alam menghala ke Puncak Alam ( Jalan Mokhtar Dahari ) Pukul 3.45 pagi me & my bestie nampak ada perempuan lari ke tengah jalan sambil angkat tangan macam nak minta tolong. mula mula tu dua dua ingat tu hantu sebab masa tu jalan gelap & tak ada kereta lain yang lalu. so kita pun decide untuk U TURN and buka tingkap sikit tanya kenapa akak tu lari ketengah jalan. dia minta tolong merayu suruh hantar kedepan sikit. dia pun tanya masa kitorang nak buat U TURN tu “ada tak nampak seorang lelaki. ” lepastu kawan kat sebelah cakap macam ada lelaki kat traffic light tu. tapi kita tak nampak. lepas tanya 2-3 soalan, akak tu minta izin nak masuk dalam kereta both of us takut nak buka lock pintu. takut ni cara nak samun orang. jadi kita pun cakap “tak apa kak, saya ikut akak dari dalam kereta pergi ke depan” akak tu pun setuju orang yang dimaksudkan tu ialah suami akak tu sendiri. dalam 5 minit dia jalan kaki ( kitorang ikut slowly dari belakang bukak lampu tinggi & hazard light ) ada kereta Perodua Bezza warna biru tiba tiba buat U TURN dekat depan traffic light. akak tu cepat cepat lari ke kereta & cakap “kak buka pintu kak. tolong. tu dia” lelaki tu panggil akak ni few times tapi akak tu tak nak. merayu cakap “saya nak pergi kedai je…. tolonglah.. ” sampai je lelaki tu kat akak tu terus dia heret ke depan kereta. start lah pukul & marah marah akak tu depan kereta. we cant do anything. mampu hon lepastu jerit je. i was trying untuk call polis tapi line zero. nak tak nak kena drive ke depan untuk call. tapi sebelum call polis dah kantoi kawan kat sebelah ada record brother ni tengah marah bini dia so dia datang kat kawan paksa paksa suruh padam. dia try untuk pecahkan tingkap tapi kita cepat cepat reverse & terus pergi. lepastu jerit dekat lori belakang yang kebetulan lalu masa tu.. “DERA DERA. CALL POLIS CALL POLIS ” sejujurnya tak tau ni tactic untuk samun orang ataupun memang betul akak ni kena dera dengan husband dia. sebab ada beberapa benda yang akak ni cakap buatkan kitorang suspicious & tak synchronise dengan jalan cerita dia. ____________________________ 1 – dia ada cakap husband dia kejar dia. tak pakai baju. tapi kenapa masa dia keluar kereta abang tu lengkap berbaju ? 2 – akak ni kata yang dia nak balik Kelantan tapi kenapa pukul 3.50pagi masih ada kat sini ? 3 – akak ni lengkap berbaju kurung dengan handbag.. tapi husband dia pakai tshirt dengan jeans je ? 4 – masa husband dia ‘serang’ kereta kita.. kenapa akak tu tak lari tempat lain ? instead dia lari kedepan & masih ada kat area situ… 5 – kenapa husband dia bawak akak ni pergi rumah ‘kawan’ dia pukul 3.50 pagi ? nak buat apa ? untuk apa ? dengan baju kurung ? takkan sebab raya ? ___________________________ tapi apa pun kitorang dah buat report polis dekat balai berdekatan. bukti record kat phone ada.. bukti kat dashcam pun ada. kalau betul akak ni kena dera. hopefully akak dibela dengan undang undang. __________________________ sejujurnya kitorang tak tau apa yang jadi.. tapi kot ye pun ada masalah jangan lah buat bini takut lari sampai ketengah jalan. gladly kita sempat elak.