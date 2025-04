“Malaysians Tak Ada Duit” – Pengulas AS ‘Kutuk’ Kedatangan Presiden China Ke Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Hari ini (17 April), Presiden China Xi Jinping baru sahaja menyelesaikan lawatan selama tiga hari di Malaysia sejak tiba pada 15 April lalu.

Kehadirannya ke dalam negara merupakan yang pertama kali dibuat secara rasmi setelah lebih 12 tahun dan merupakan sebahagian daripada siri lawatan ke tiga negara Asia Tenggara.

Beliau yang telah melawat ke Vietnam sebelum Kuala Lumpur, kini baru sahaja tiba di negara terakhir dalam siri lawatannya iaitu Kemboja.

Siri lawatan yang dilakukan oleh Xi ini dijalankan sewaktu China sedang berada di tengah-tengah perang perdagangan dengan Amerika Syarikat dan pentadbiran Presiden Donald Trump.

Pun begitu, satu klip video yang dimuat naik ke X (@iamjoelee) memaparkan pengulas konservatif dan hos televisyen, Bill O’Reilly, yang seolah-olah mengutuk lawatan Presiden China ke tiga negara Asia Tenggara itu.

“Hey Presiden Xi, biar saya beritahu awak. Mereka tiada duit sama sekali. Mereka tidak boleh bantu awak dan tidak akan beli barang-barangan awak (dari China) kerana tiada sebarang duit.

“Jadi, saya tak tahu mengapa awak ke sana. Mungkin dia cuba membawa masuk barang-barangan China di bawah label Vietnam tetapi perbuatan itu akan didedahkan dengan senang,” katanya.

O’Reilly yang yakin negaranya ‘mempunyai wang’ kelihatan benar-benar bingung dengan siri lawatan Xi di Asia Tenggara itu.

“Kami ada duit. Kami beli barang-barang itu. ‘Malays’ tidak akan beli barang awak (sebab) mereka tiada sebarang wang,” kata O’Reilly dengan yakinnya.

"The Malays don't have any money".



Omputeh bau tanah ni pandang hina Malaysia, Vietnam dan Cambodia.



Ko mampos je lah, bodoh.



I haven't detested Americans this much with the way they look down on us Southeast Asians. pic.twitter.com/wgjqJ2CVgZ