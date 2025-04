“Free Pukul Berapa, Nak Borak Jap” – Pelajar Berkostum KKK Didakwa Ugut Individu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak kebelakangan ini, isu sekumpulan pelajar di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Dengkil memakai kostum kumpulan Ku Klux Klan (KKK) telah menjadi buah mulut.

Perkara itu diketahui umum apabila tularnya video kumpulan pelajar berkenaan didakwa melakukan perarakan KKK siap memegang penyodok dan tanda salib.

Pihak UiTM bagaimanapun telah tampil menjelaskan bahawa perkara itu merupakan sebahagian daripada sesi pembentangan tugasan akademik bagi kursus ‘Contemporary Global and Legal Issues’ oleh pelajar Pusat Asasi di kampus UiTM berkenaan.

Terbaharu, satu hantaran oleh media BFM News di X (@NewsBFM) berkongsi dakwaan bahawa pelajar yang terlibat dengan perarakan berkenaan telah membuat ancaman kepada individu yang memberi maklumat tentang perkara itu.

Menerusi tangkap layar tersebut, difahamkan pelajar terlibat telah menghantar beberapa mesej berunsur ugutan menerusi ruangan mesej peribadi di platform Instagram dan X.

Dalam salah satu rentetan mesej di Instagram, individu didakwa pelajar terlibat telah meminta pemberi maklumat agar bertemu dengan kumpulannya untuk ‘berbincang’.

Apabila pemberi maklumat menolak ajakan tersebut, dia dilabel sebagai ‘penakut’.

“Fikir apa yang awak mahu. Saya secara peribadinya berasa tiada guna membuang masa untuk mendengar sebarang justifikasi melakukan perkara bersifat rasis yang jelas dilakukan.

“Jadi saya akan melaporkannya. Memandangkan ia membabitkan pensyarah, saya tak percaya pada ‘settle sendiri’,” kata pemberi maklumat kepada individu tersebut.

Di platform X pula, seorang individu dipercayai pelajar memakai kostum KKK telah meminta pemberi maklumat agar menurunkan hantaran berkenaan isu tersebut.

“Kau free pukul berapa, nak borak jap. Padam post bodoh kau tu,” katanya.

After the backlash, a student involved in the parade allegedly threatened a whistleblower.



This display has been widely condemned as insensitive and ignorant of the pain and terror the KKK has inflicted on countless individuals.



🧵4 pic.twitter.com/aAXxe71EVT