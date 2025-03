Lelaki Beri Pandangan Lepas Ada Netizen Anggap Ambil Cuti 10 Hari Iktikaf Di Masjid Tak Produktif

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Selain berpuasa dan menunaikan ibadah solat sunat tarawih sepanjang Ramadan, ramai umat Islam juga tidak terlepas untuk mencari dan mengejar rahmat serta keberkatan malam Lailatul Qadar.

Memetik surah al-Qadr ayat 1-3, malam yang muncul pada hari ganjil semasa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah sangat bermakna dan kemuliannya lebih baik daripada seribu bulan.

Daripada Aishah RA, bahawa Rasulullah SAW beriktikaf di masjid dalam sepuluh hari yang terakhir dalam bulan Ramadan kemudian Baginda bersabda: Carilah Lailatul Qadar dalam sepuluh malam yang terakhir bulan Ramadan. (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Baru-baru ini, seorang pengguna X (Twitter @acaiijawa) dikenali sebagai Faisal Rahim berkongsi suasana kaum Adam beriktikaf di Masjid Sri Petaling.

Menurut Faisal, ramai di antara mereka yang mengambil cuti pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Menurut lelaki tersebut, seorang rakannya yang bertugas sebagai seorang doktor juga sanggup untuk tidak pulang ke rumah bagi mengerjakan ibadah di rumah Allah SWT itu.

“Ya Allah, cemburunya dengan mereka yang bersungguh-sungguh (lakukan) ibadah. Ayuh kita usaha kejar Lailatul Qadar,” kata Faisal dalam ciapannya.

Bagaimanapun, seorang warganet mempunyai pandangan yang agak berbeza di mana dia tidak menggalakkan orang ramai untuk mengambil cuti semata-mata untuk beriktikaf di masjid.

“Masyarakat tidak sepatutnya biasakan benda ini. Kita akan terus ketinggalan di belakang negara lain jika kita menghabiskan masa seperti ini dan kekal tidak produktif.

“Saya tahu ramai yang akan serang saya kerana cakap benda ini tetapi saya benar-benar berasa sedih melihat orang menganggap tidak mengapa untuk tidak produktif sebegini.

“Kata nak hentikan genosid dan membantu saudara-saudara di Gaza. Tetapi macam mana dengan cara ini membawa kita lebih dekat dengan itu?” kata lelaki berkenaan.

Faisal menerusi satu lagi ciapan menepis pandangan tersebut dengan berkata meluangkan masa 10 hari dan mengambil cuti tahunan yang lama untuk beribadah kepada Allah SWT adalah satu sifat terpuji.

“Menghabiskan 10 daripada 365 hari dalam ibadah bukanlah sesuatu yang sia-sia, ia mengikut sunnah yang diamalkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita.

“Orang ramai ambil cuti dua minggu untuk melancong tidak dilabel tidak produktif. Tapi bila untuk ibadah dan Lailatul Qadar, tiba-tiba jadi isu? Perspektif yang begitu cacat (tidak sesuai).

Faisal dalam masa sama menjelaskan tentang apa sebenarnya hikmah mengejar malam Lailatul Qadar buat para Muslim.

“Lailatul Qadar bernilai lebih dari seribu bulan. Ia boleh menjadi kunci menuju ke syurga jika seseorang meninggal dunia sebelum Ramadan berikutnya. Tiada jumlah ‘produktiviti’ yang setanding dengan itu.

“Tetapi sudah tentu, mereka yang hidup hanya untuk mengejar dunia tidak akan memahami konsep ini,” tambah lelaki itu di akhir perkongsian.

