“Tak Kira Bangsa, Semua Dilayan Sama” – Guru SJKC Dipuji Bantu Murid Ketika Hujan

Ramai orang bash/condemn SJKC until I sendiri hantar anak ke SJKC sebab my husband insists nak hantar ke SJKC juga. Pengalaman hantar anak ke SJKC membuka mata saya dari fasiliti & management sekolah. Memang setiap hari hantar anak, memang akan ada cikgu yang tunggu di depan sekolah untuk bukakan pintu & iring anak masuk pagar sekolah. Setiap kali hari hujan, lagi ramai lah cikgu dia berpayung dekat depan ni untuk payungkan student. 🥹 Tak kisah student darjah 1 ke darjah 6 ke, tanpa mengira bangsa dan agama. Tak ada seorang parents pun turun payungkan anak sampai jammed depan sekolah. Saya sangat terharu & I appreciate this act of service! Kudos to all teachers SJKCKB, thank you so much! 🫡🤍 Marilah kita raikan kebaikkan semua guru tak kisah SJKC / SK 🙏🏻🙏🏻 Hidup 1 Malaysia! 🇲🇾