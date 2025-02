“Terus Rasa Nak Balik” – Wanita Mat Saleh Terkejut Lihat Lelaki Korea Tak Sama Macam Dalam K-Drama

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bila sebut je artis lelaki dari Korea nak datang Malaysia, mesti ramai peminat terutamanya golongan wanita yang teruja untuk berjumpa dengan mereka.

Maklumlah, semuanya kacak-kacak belaka hingga buat kaum hawa semua ‘cair’ melihat wajah mereka. Contohnya Park Seo-joon, Kim Soo-hyun dan Ji Chang-wook.

Keterujaaan ini bukan sahaja dialami oleh masyarakat Malaysia sahaja, namun ia juga dirasai sama oleh golongan wanita di seluruh dunia termasuklah negara-negara barat.

Menerusi video dimuat naik semula di laman X (@stillgray), seorang wanita mat saleh berkongsi kisahnya ketika melancong ke Seoul, Korea Selatan dan dikatakan mahu jatuh cinta dengan lelaki Korea.

Namun bak kata pepatah, jauh panggang dari api kerana wanita ini meluahkan rasa kecewa selepas mendakwa golongan lelaki yang dijumpai di negara itu tidak seperti yang dijangka.

Dakwanya, pemuda di Korea tidak setampan seperti pelakon-pelakon yang dilihat di dalam drama Korea.

Malah, wanita ini juga sempat merakam beberapa kelibat jejaka di negara tersebut yang dijumpai secara rawak ketika sedang berjalan kaki di ibu kota tersebut.

Kecewa dengan apa yang berlaku, wanita ini berpendapat dia seolah-olah ditipu dengan apa yang dipaparkan dalam drama Korea.

“Kita semua sebenarnya dah kena tipu. Saya rasa terganggu sangat. Saya rasa nak beredar dari sini sekarang juga,” ujar wanita mat saleh itu.

Woman is upset the men in Korea don't all look like K-pop stars. pic.twitter.com/z3BkNphojS