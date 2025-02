“Harap Gimik Je” – Pakar Diet Bimbang Lihat Lelaki Selamba Makan 1 Blok Butter

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak kebelakangan ini, ramai di kalangan masyarakat yang terikut-ikut dengan makanan viral yang menjadi rebutan orang ramai. Namun perkara yang mereka tidak sedari adalah kebanyakan makanan tersebut adalah tidak sihat dan boleh mengundang bahaya jika diambil dalam kuantiti yang banyak.

Sebelum ini, Public Health Malaysia (PHM), telah menggesa orang ramai untuk menghentikan trend makan ‘cheese leleh’ iaitu keju yang melimpah-ruah dalam sesuatu makanan.

Jelas PHM, cheese leleh adalah gabungan bahan yang rendah khasiatnya dan mengundang risiko kesihatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes dan banyak lagi.

Terbaharu, tular satu hantaran di laman TikTok menyaksikan seorang lelaki yang sedang membuat reviu mentega yang baru dilancarkan di pasaran.

Namun perkara yang mengundang perhatian apabila lelaki berkenaan menjamah satu blok mentega tersebut selepas membelinya. Kebiasaannya, kita akan mengambil beberapa sapuan mentega sahaja dalam satu masa. Tetapi lain pula kali ini.

Dalam video tersebut, kelihatan lelaki tersebut menjamah mentega itu seperti sedang menikmati ais krim.

Perkongsian terbabit kemudian semakin tular selepas dimuat naik semula di laman X (Twitter).

Ia juga telah mendapat perhatian seorang Dietitians dikenali sebagai Jazeera Julaili. Jazeera meluahkan rasa bimbang selepas melihat tindakan lelaki itu yang menjamah butter dengan begitu banyak.

Menurutnya, kebanyakan pesakit yang menghidap penyakit bulimia nervosa melakukan perkara sama. Untuk info, bulimia nervosa adalah salah satu jenis gangguan pemakanan.

Memetik Hello Doktor, pesakit bulimia nervosa akan makan dengan banyak dalam satu-satu masa, dan kemudiannya cuba menyingkirkan makanan yang telah dimakan dengan cara tidak betul.

Lemak tinggi yang terkandung dalam mentega itu boleh membuatkan seseorang berasa muak dan memuntahkannya semula.

“Sesetengah pesakit bulimia nervosa saya akan makan macam ni. Butter satu ke dua blok. Sambil mereka makan dengan benda lain la. Tujuan dia, untuk lancarkan proses muntah nanti bila ada banyak lemak,” katanya.

Pun begitu, Jazeera bersangka baik dengan mengharapkan lelaki berkenaan hanya melakukan reviu sahaja dan tidak mengamalkan cara pemakanan sebegitu.

“Mungkin abang ni nak tunjuk betapa berlemaknya mentega itu dan dia sebenarnya ada tunjukkan yang kandungan dalam butter ni memang dari tenusu yang sememangnya baik.

“Saya harap dia makan ni memang saja-saja je. Yelah tak semua orang kita boleh judge dari video je kan,” kata Jazeera.

Jazeera dalam masa sama mengharapkan agar orang ramai lebih cakna jika ada kenalan rapat yang mengalami simptom bulimia nervosa. Antaranya seperti:

Saya kan. Em mcm mana nk cakap ni. I might be wrong, and i hope this vid is just a gimmick. Some of my bullimia nervosa patient akan makan mcmni. Butter 1-2 block/ meal. Sambil they eat with other things la.



Tujuan dia, utk lancarkan proses muntah nanti bila ada banyak lemak https://t.co/v7sFKMpYkm