[Video] Detik Lelaki Ditelan Ikan Paus Di Tengah Lautan Jadi Perhatian Ramai, Meremang Bulu Roma!

Setiap kali tengok lautan, tiba-tiba rasa macam tergamam kerana tidak dapat membayangkan betapa luasnya lautan yang terbentang di dunia ini.

Itu belum termasuk kedalamannya yang menjangkaui akal fikiran sehingga wujud lapisan laut yang gelap dek kerana tiada sebarang cahaya yang dapat menembusinya.

Kalau bercakap bab haiwan laut pula, terdapat pelbagai jenis ikan dengan bentuk yang unik. Jadi kepada anda yang ‘thalassophobia‘ iaitu fobia kepada air yang banyak, elakkan pergi ke laut ya.

Baru-baru ini, tular sebuah video dimuat naik di laman X (@Channel4News) yang memaparkan insiden cukup mengejutkan berlaku kepada seorang lelaki ketika sedang melakukan aktiviti kayak bersama bapanya.

Namun aktiviti mereka itu bertukar detik mencemaskan apabila lelaki dikenali sebagai Adrian Simancas itu dipercayai telah ditelan oleh seekor ikan paus ‘humpback’ yang berada di lautan berkenaan.

Memetik laporan AP News, kejadian tersebut dilaporkan berlaku di sekitar Selatan Chile pada hujung minggu lalu.

Lebih mengejutkan lagi, kejadian yang berlaku sekelip mata itu sempat dirakam oleh bapanya bernama Dell Simancas sebelum anak lelakinya itu hilang dari pandangan.

Namun selang beberapa saat, pemuda berkenaan telah dimuntahkan semula oleh ikan paus tersebut ke laut.

Tidak lama selepas itu, Adrian ditemui terapung semula di laut bersama kayak yang dinaikinya itu sebelum ditelan ikan paus berkenaan.

Dalam pada itu, Adrian juga sempat ditemubual oleh wartawan dan menceritakan pengalaman yang tidak akan dilupakan.

“Saya ingat saya dah kena makan dan ditelan masa tu. Waktu tu saya terfikir haiwan tersebut adalah ikan paus pembunuh (Orca). Kami ada berbual tentang Orca sebelum ini.

“Tapi bila saya dah keluar (dimuntahkan semula), saya faham mungkin haiwan tersebut bertindak sedemikian hanya disebabkan oleh perasaan ingin tahu atau mungkin mahu menyampaikan sesuatu,” ujarnya.

A male kayaker was swallowed by a humpback whale off Chilean Patagonia before being released seconds later, unharmed.



Adrián Simancas was kayaking with his father, who filmed this video as the massive mammal suddenly surfaced. pic.twitter.com/0nuE6OP88s