“Mana Nasi Lemak Saya?” – Peminat Teruja Pelakon Indonesia Nicholas Saputra Ingat Ciapannya Di Laman X

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sebelum ini, pengguna media sosial teruja selepas pelakon terkenal Indonesia dalam filem Ada Apa Dengan Cinta iaitu Nicholas Saputra memberi respon kepada salah satu ciapan peminatnya dengan memberitahu bahawa bakal berkunjung ke Kuala Lumpur.

Namun siapa sangka ciapan yang pada mulanya mencetuskan perdebatan berbentuk gurauan itu disedari oleh pelakon lelaki popular tersebut.

Respon dari Nicholas itu membuatkan para peminat terkejut dan bertanya sama ada pemilik asal ciapan itu menyedari atau tidak bahawa dia berjaya meraih perhatian pelakon terbabit.

Baca Artikel Berkaitan: “Love The Spirit, Ok I Come KL” – Nicholas Saputra Nak Datang KL Tapi Rakyat Indonesia Pula Cemburu

Ketika ciapan di akaun @jjhwonu itu mencetuskan perbalahan peminat tentang siapa yang boleh ‘menyimpan” ‘Nicholas, gadis warga Malaysia berkata dia akan memasak Nasi Lemak untuk Nicholas apabila pelakon berkenaan datang ke Kuala Lumpur.

Tanpa disangka-sangka, pelakon Indonesia itu memuat naik ciapan di laman X miliknya (@nicsap) dengan bertanya di manakah hidangan Nasi Lemak yang kononnya dijanjikan oleh peminatnya.

Siap muat naik gambar pinggan kosong ya.

Nicholas sebenarnya berada di Kuala Lumpur pada hujung minggu lalu sebagai artis jemputan bersama penyanyi negara Datuk Seri Siti Nurhaliza pada konsert akhir Calpis Soda One In A Million (CSOIAM).

Dia kemudian disoal sama ada mempunyai perancangan untuk bertemu dengan peminatnya itu atau tidak. Namun dia memberi jawapan ‘tidak’ kerana akan meninggalkan Malaysia tidak lama lagi.

Walaupun kami tidak dapat mengesahkan bahawa peminat yang disebutkan itu memang adalah pengguna X @jjhwonu, tetapi kebarangkalian adalah tinggi.

“I just want my nasi lemak. that’s all”

“Are you going to meet her. or is there any plan?”

“No. no. I’m leaving soon unfortunately”



HER IS ME NO?!?! THAT HER IS ME RIGHT?!!!!!! this is the end of us i guess???? this is the ending 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/4rhoSLGSPo