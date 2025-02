“Macam Dah Terbalik” – Ramai Tak Sangka Harga Makanan Di Pusat Membeli-belah Lagi Murah Dari Pasar Malam

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Zaman sekarang ini memang ramai pengguna yang sering membuat aduan di mana sesetengah hidangan dijual dengan harga yang tidak masuk akal.

Walaupun harganya agak tinggi, tetapi jangan terkejut kerana ada juga segelintir masyarakat yang sanggup untuk membelinya kerana ia adalah hidangan viral di media sosial.

Senang kata, nak cari makanan yang murah dan berbaloi pada zaman ini memang susah sikit. Kalau ada, memang rezeki betul.

Berbicara tentang harga makanan, baru-baru ini tular satu ciapan dimuat naik oleh pengguna X (@sara_nikka) yang memperlihatkan pek hidangan dijual di sebuah premis pusat membeli-belah terkenal iaitu AEON.

Apa yang menjadi perhatiannya adalah makanan tersebut dijual dengan harga serendah RM3.90 untuk menu Tori Meshi Chicken Mushroom Baked Rice.

Berdasarkan pemerhatian kami menerusi gambar dimuat naik, menu yang paling mahal pun hanya bernilai RM9.90 iaitu Nori Bento Udang Karang Boston & Filet Ikan Goreng.

Kalau tekak anda tak berapa gemar dengan menu Jepun, ada juga hidangan seperti Nasi Goreng Kampung yang berharga RM4 dan burger yang dijual dengan harga RM5 sahaja.

Sesetengah netizen meluahkan rasa terkejut selepas mengetahui AEON mempunyai hidangan yang murah dan berbaloi dengan kuantitinya.

Siap ada yang mendakwa bahawa harga jualan di premis terkenal itu lebih murah daripada makanan yang diniagakan di pasar malam.

Disebabkan harganya yang murah, ramai juga pelajar-pelajar universiti yang katanya selalu beli hidangan untuk makan tengah hari dan makan malam di AEON.

Mereka berpendapat golongan yang sedang ‘broke’ dan mahu berjimat-cermat boleh berkunjung ke premis ini untuk mendapatkan menu yang murah.

Malah, ada juga netizen yang mendakwa hidangan yang murah dijual di AEON ini hampir sama seperti premis di Jepun.

Wow this is very similar to japan! https://t.co/li9Nwy0m1K

Sementara itu, segelintir masyarakat pula berkongsi tips untuk membeli juadah di AEON dengan harga yang lebih murah iaitu sekitar jam 7 malam bagi mendapatkan potongan diskaun sebanyak 20% dan 50% pada jam 8 malam.

Yang paling best, pelanggan boleh makan terus di medan selera mereka keranan hidangan berkenaan boleh terus dipanaskan menggunakan gelombang mikro (microwave) yang disediakan.

Lagi best pergi at 7pm dapat 20% off, at 8pm dapat 50% off. And rasa sedappp https://t.co/43RDgEBTV1