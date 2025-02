Wanita Minta Calon Jodoh Isi Google Form Undang Pelbagai Reaksi

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bila usia sudah meningkat dewasa dan kawan-kawan pun sudah ramai yang bergelar suami isteri, golongan yang masih ‘single’ ini memang rasa sunyi ya.

Nak ajak rakan-rakan lepak pun sudah tak boleh sekerap dahulu kerana sudah ada keluarga yang perlu dijaga. Kalau balik rumah mak pula, asyik ditanya bila nak kahwin.

Situasi seperti inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa sesetengah individu itu mahu mencari jodoh secepat mungkin walaupun perlu ‘promote’ diri sendiri di media sosial.

Seorang pengguna X yang dikenali sebagai chloé telah memuat naik ciapan di akaun miliknya dengan niat untuk mencari pasangan hidup buat dirinya.

Dalam ciapan tersebut, wanita tersebut bertanya sama ada dia perlu mempromosikan dirinya di akaun X @twtjodoh yang dikenali sebagai tempat orang-orang bujang berkongsi gambar dan latar belakang diri mereka dengan harapan dapat bertemu pasangan.

Walau bagaimanapun, chloé katanya tidak tahu apa yang perlu ditulis tentang dirinya. Jadi dia mengambil keputusan untuk menyediakan borang temu duga menerusi Google Form untuk diisi secara rawak oleh individu yang berpotensi menjadi pasangannya.

Antara maklumat yang diminta dalam borang berkenaan adalah:

Ahahah seriously i tak tahu nak tulis apa, but you may fill up your details dekat dalam form ni.. https://t.co/A5rgxvqwVk



InshaAllah i try catch up one by one 😅