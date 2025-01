“Garisan Lurus Pun Nampak Bengkok” – Lelaki Dedah Mata Hampir Buta Akibat Terlalu Stres

Stress sampai nak buta mata!! Orang tak nampak aku stress macam mana. Stress kerja, stress baca kecaman netizen, stress orang curi video affiliate, banyak benda lagi aku stress. Tapi aku tak tunjuk. Biar aku je yg simpan stress ni sendiri. Until one point my body cannot control it anymore. Please i need to calm my mind😭😭😭😭😭 #centralserousretinopathy #CentralSerousChorioretinopathy