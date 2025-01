Wira & Manja Jadi Maskot Bagi Visit Malaysia 2026, Ini Info Tentang Beruang Matahari

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Baru-baru ini, Tourism Malaysia telah memperkenalkan maskot beruang matahari bagi Tahun Melawat Malaysia 2026.

Maskot sepasang beruang matahari dengan gelaran Wira (jantan) dan Manja (betina) itu telah memenangi hati ramai dengan rupanya yang comel.

Wira dan Manja telah dipilih sebagai maskot bagi mencerminkan komitmen negara terhadap pemuliharaan kehidupan liar, apatah lagi apabila beruang matahari Malaya merupakan sejenis spesies terancam.

Melihat kepada maskot yang diperkenalkan itu, Wira menggantungkan selendang batik di lehernya, manakala Manja pula menggayakan selempang batik dan reben dengan corak sama pada telinga kirinya.

Apa yang lebih menariknya, corak dan warna batik yang digayakan oleh kedua-dua beruang tersebut dipilih dengan teliti bagi mewakili lima komuniti utama di Malaysia yakni Melayu, Cina, India, serta masyarakat Sabah dan Sarawak.

Di samping itu, tulisan ‘Malaysia’ pada logo Visit Malaysia 2026 pula diinspirasikan daripada ukiran kayu tradisional yang turut mengetengahkan bunga kebangsaan negara, bunga raya.

Malah, tagline popular ‘Truly Asia’ yang diperkenalkan pada tahun 1999 dikekalkan, namun mempunyai sedikit perubahan pada coraknya.

Difahamkan bahawa pakaian seragam khas Visit Malaysia 2026 akan turut digunakan oleh tiga syarikat penerbangan negara iaitu Malaysia Airlines, AirAsia dan Batik Air.

Pengenalan maskot beruang matahari itu sememangnya mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat umum. Memang cute!

Terdapat beberapa pengguna media sosial yang sudah bertanyakan tentang produk seperti patung, topi, reben batik dan rantai kunci yang memaparkan pasangan tersebut.

Ada juga yang mencadangkan Tourism Malaysia agar memperkenalkan figura ‘blind box’ bagi maskot beruang matahari itu. Malah, beberapa individu turut menunjukkan kreativiti mereka dengan melukis semula Wira dan Manja sebagai tanda sokongan.

Sebelum ini, maskot Tourism Malaysia bagi tahun 2020 ialah seekor burung enggang. Lain-lain maskot termasuklah monyet belanda bagi tahun 2014 dan orang utan juga bernama Wira pada 1990.

