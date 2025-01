“Kesian Dia Nampak Lemah” – Kanak-kanak Jual Jagung Ketika Demam Buat Ramai Hiba

It was unexpected event . benda biasa bila ada org offer jual2 makanan , we politely say takpe terima kasih . but this time not ya . this kid suddenly hempas barang jualan dia atas meja then said "takpelah ambillah " then go . cluelesss sangat . then panggil tanya dia elok2 . his face looks exhausted. rupanya tgh demam , then baru lepas kena cucuk dgn doktor 🥹 but he said kena habiskan jualan dia sebab mak tunggu . we borong semua the jagung and then mintak dia bagi semua pada pelanggan yg ada & ask him to go home 🥹 we dont know the other side of story , but we do know that Allah send him to us for reasons 🫶🏻