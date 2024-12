KKM Beri Kompaun Terhadap Tok Mat Kerana Merokok Di Kedai Makan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Umum sedia maklum, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengeluarkan garis panduan di mana premis restoran merupakan kawasan larangan merokok walaupun berada di kawasan terbuka.

Mereka yang mahu merokok dikehendaki berada pada jarak sekurang-kurangnya tiga meter dari luar kedai makan. Ini secara jelas menunjukkan bahawa tindakan merokok di dalam premis tertutup adalah tidak dibenarkan.

Walaupun penguatkuasaan ini dijalankan, namun masih wujud segelintir pihak yang tidak memandang serius tentang perkara tersebut.

Baru-baru ini, tular satu ciapan di laman X (@MsianInciter) yang menunjukkan gambar sekumpulan lelaki berada di sebuah kedai makan.

Namun apa yang mencuri tumpuan ramai apabila salah seorang daripada kumpulan tersebut mereka adalah Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan atau juga dikenali sebagai Tok Mat dilihat sedang merokok dalam premis restoran berkenaan.

Aksi terbabit secara tidak langsung menyebabkan ramai pengguna media sosial yang mempersoalkan perbuatannya itu dan meminta Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad untuk memantau perkara tersebut.

“Ingatkan kedai makan adalah kawasan larangan merokok. Tapi Menteri Luar Negeri balik kawasan berasap di kedai makan relaks je,” tulis pengguna X di dalam ciapannya.

Peka dengan isu yang berlaku, Dr Dzulkefly dalam ciapannya pada 16 Disember lalu menegaskan bahawa tiada sesiapa yang boleh mengatasi undang-undang.

“Setelah Akta 852 (Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024) berkuatkuasa pada 1 Oktober yang lalu, saya berpegang kepada prinsip bahawa tiada siapa yang boleh mengatasi undang-undang,” kata Dr Dzulkefly.

Setelah Akta 852 (Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awan, 2024) berkuatkuasa pada 1 October yg lalu, saya berpegang kpd prinsip bahawa 'Tiada siapa yg bolih mengatasi undang. (No one is above the Law).