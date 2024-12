Kajian Belanjawanku Jangka Penduduk Lembah Klang Makan RM22 Je Sehari. Betul Ke?

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Boleh dikatakan harga barangan dan makanan pada zaman ini tidak sama seperti 10 hingga 20 tahun dahulu.

Malah, peningkatan harga petrol turut menjadi faktor mengapa sesetengah peniaga mengambil kira untuk menaikan sedikit harga jualan mereka kepada para pelanggan.

Nak dapat tempat yang jual nasi berlauk sekali dengan air di bawah harga RM10 itu boleh tahan susah juga lebih-lebih lagi di tengah kawasan Kuala Lumpur.

Menerusi bebenang dimuat naik di laman X (@TheFuturizts), Kajian Belanjawanku menjangkakan penduduk di sekitar Lembah Klang hanya berbelanja sebanyak RM660 sahaja untuk makanan bulanan.

Kos tersebut jika dibahagikan, ia adalah sekitar RM22 sahaja sehari.

Antara contoh yang diberikan adalah:

Namun jika dilihat secara realitinya, peniaga kini menjual harga nasi sepinggan sekitar RM10 hingga RM15 manakala pengusaha gerai pula menjual hidangan mereka dalam anggaran RM8 hingga RM10.

Minuman pula, ada yang dijual dengan harga sehingga RM15 hingga RM20 secawan.

Kalau diikutkan, beli air sahaja pun sudah melebihi jangkaan harga makanan harian yang dikeluarkan dalam Kajian Belanjawanku.

Berdasarkan jadual jenis hidangan dan harga, Belanjawanku menganggarkan sepinggan Char Kuey Teow adalah bernilai RM6.50 dan Nasi Ayam pula berharga RM7.00

If you’re living in the Klang Valley, the Belanjawanku Study expects you to only spend RM22/day on food.



• Breakfast: RM4.90

• Lunch: RM9.00

• Dinner: RM6.50

• Afternoon tea: RM1.90



TOTAL: RM22/day



MONTHLY COST: RM660 https://t.co/ZrBE7m3lG3 pic.twitter.com/XdCBEPdo5O