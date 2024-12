“Lawan Hukum Alam Ni” – Gelagat Rider Kejar Anjing Bikin Ramai Terhibur

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jika anda tanya golongan masyarakat, mesti ramai bersetuju bahawa mereka takut dengan anjing liar. Mana tidaknya, kelakuan mereka yang agresif secara tiba-tiba berisiko menyebabkan kecederaan.

Seperti sebelum ini, seorang kanak-kanak lelaki telah patah tangannya dan perlu dirawat di wad hospital selama dua hari akibat dikejar seekor anjing liar.

Dalam video tular kelihatan budak lelaki itu tergopoh-gapah berlari masuk ke dalam rumah apabila dikejar anjing berkenaan sehingga menyebabkan dia terlanggar pagar besi dengan kuat.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Budak Lelaki Patah Tangan Terlanggar Pagar Gara-gara Dikejar Anjing Liar

Rider Tak Takut Kejar Anjing Di Kawasan Perumahan

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@amrlimd_) apabila seorang kurier sedang menghantar parcel di sebuah taman perumahan sekitar Klang, Selangor.

Menerusi video perkongsian, kelihatan penunggang motosikal tersebut terserempak dengan seekor anjing yang sedang duduk di tengah jalan. Haiwan berkenaan kemudian ke tepi sebaik kenderaan dua roda itu menghampirinya.

Tidak lama selepas itu, anjing warna hitam terbabit kemudian menyalak ke arah lelaki itu dan ‘mengacah’ untuk mengejarnya. Kebiasaannya, setiap individu akan lari jika berada dalam situasi sebegitu.

Namun lain pula dilakukan oleh lelaki tersebut yang mana dia bertindak mengejar semula anjing itu. Dalam klip video sama, anda boleh lihat anjing itu seolah-olah terkejut dan takut dengan aksi mengejut rider berkenaan.

Sumber: TikTok (@amrlimd_)

Anjing hitam itu kemudian melarikan diri ke arah taman permainan di kawasan terbabit.

“Suka sangat kejar orang kan. Baru kau tahu apa rasa bila kena kejar. Tahu kau menggelupur lari 🤣,” kata lelaki tersebut di ruangan kapsyen.

Menurut rider itu, anjing yang sama sering menyalak kepadanya setiap kali melalui jalan tersebut sebelum ini.

Ramai Terhibur Lihat Gelagar Rider Selamba Kejar Anjing

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai terhibur dengan aksi rawak si rider yang mengejar anjing.

“The real one by one. Kau tunggu mat dia (anjing) tengah kumpul budak-budak dia (geng) tu nak repeat (kejar) 🤣,” kata seorang lelaki.

Malah ramai juga yang sempat berjenaka selepas melihat situasi tersebut.

“Hati-hati bang risau masa abang kejar tu lagi seekor naik motor abang bawa lari,” kata seorang pengguna TikTok.

Sementara itu, ramai juga kagum dengan keberanian penunggang motosikal kerana tidak melarikan diri.

“Ada beg kuning tak bang? Mana nak beli keyakinan dan keberanian macam abang?” tanya seorang wanita.

Sumber: TikTok (@amrlimd_)

Anjing Lihat Orang Yang Lari Daripadanya Sebagai Mangsa

Menerusi carian kami, seorang veterinar menerusi akaun YouTube ML Studios berkata, anjing melihat sesuatu yang lari daripadanya sebagai mangsa.

Oleh disebabkan itu, sekiranya anda melarikan diri sewaktu terserempak dengan anjing, ia berisiko menjadi lebih agresif dan mengejar dengan lebih laju. Tambah veterinar berkenaan, anjing liar atau berpenyakit adalah lebih susah untuk dikawal.

Tips yang dikongsikan oleh beliau adalah dengan menerapkan kaedah ‘mencegah lebih baik daripada melawan’. Anda dinasihati untuk menjauhi kawasan yang dipenuhi dengan anjing liar.

Selain itu, anda juga boleh menghubungi pihak berkuasa tempatan (PBT) bagi mengawal lambakan anjing jalanan di sesebuah kawasan bagi mengelakkan ia membahayakan orang awam.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Penduduk Kampung Bimbang Anjing Liar Makin Ganas, Haiwan Ternakan Jadi Mangsa

Baca Artikel Berkaitan: Rider Rempuh Pagar Rumah, Dipercayai Panik Kerana Dikejar Anjing [Video]

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm: Facebook, Twitter, Threads dan Instagram