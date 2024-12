Servis Tolong Beratur Di Suki-Ya & BBQ Town Raih Perhatian, Sesuai Untuk Yang Tak Suka Tunggu Lama

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Kalau bab makanan viral di media sosial, pastinya ramai rakyat Malaysia yang tidak mahu ketinggalan untuk mencubanya.

Tak kisahlah kena beratur dua tiga jam di bawah terik matahari atau sedang hujan lebat, semuanya boleh untuk makanan viral dan popular.

Bukan itu sahaja, ada juga yang sanggup datang ke premis sebelum kedai tersebut dibuka lagi semata-mata untuk menjadi antara yang pertama.

Kalau korang pergi ke pusat membeli-belah dan terlihat ada barisan panjang di mana ramai yang sedang beratur, percayalah mesti mereka sedang menunggu giliran untuk menjamu selera di dua premis popular ini iaitu Suki-ya dan BBQ Town.

Percaya atau tidak, wujud segelintir pihak yang melihat perkara ini sebagai satu peluang untuk mengaut keuntungan dengan menawarkan servis untuk beratur bagi pihak pelanggan.

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@arfdy12), individu ini meluahkan rasa terkejut selepas mengetahui adanya servis untuk beratur di barisan panjang dua kedai makan popular itu.

Bayaran berjumlah RM20 dikenakan untuk hari Isnin hingga Khamis manakala harga untuk hari Jumaat hingga Ahad dan cuti umum pula lebih mahal iaitu RM35.

Namun servis ini hanya ditawarkan di Suki-ya dan BBQ Town cawangan Central i-City di Shah Alam, Selangor.

“Begitulah harga sebuah kemalasan nak beratur dan nak jimat masa untuk buat benda lain,” kata pengguna X tersebut.

Difahamkan, mereka yang mahu menggunakan servis ini juga perlu membayar wang deposit sebanyak RM100 bagi mengelakkan pembatalan pada saat akhir.

Katanya sebelum wujudnya idea untuk ambil deposit dari pelanggan, pernah terjadi kes di mana mereka tak datang pada saat akhir dan menyebabkan tukang servis perlu makan seorang diri dan membayarnya.

Weh! First time tahu ada orang buat service ni!



Not bad harga dia RM20 je actually, boleh share 6 orang maximum.



Begitulah harga sebuah kemalasan nak beratur & nak jimat masa untuk buat benda lain.



So sesiapa nak makan Sukiya kat Central i-City boleh consider service dia 👍🏻 pic.twitter.com/qT1wec9ixE