“Bila Sekolah Dekat Dengan Zoo Negara” – Kelibat Bangau ‘Lepak’ Di Padang Bola Bikin Ramai Terhibur

Selain Oyen yang selalu buat hal dengan perangainya yang nakal, banyak lagi gelagat haiwan lain yang mampu membuatkan anda terhibur.

Seperti sebelum ini, seekor monyet telah bertindak menyarung pakaian dipercayai kepunyaan seorang pelajar dari Universiti Utara Malaysia (UUM). Sekali pandang, macam rupa duyung pun ada.

Lebih menggelikan hati apabila video perkongsian tersebut disunting dengan latar belakang lagu ‘Part of Your World’ daripada filem ‘The Little Mermaid’.

Banyak Bangau Berkumpul Di Padang Bola SK Lembah Keramat

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@hizanihamdun) apabila seorang lelaki dikenali sebagai Hizani berkongsi situasi luar biasa di padang bola sepak sebuah sekolah.

Kebiasaannya, padang sekolah akan dipenuhi dengan para pelajar yang sedang belajar subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan atau acara sukan.

Namun lain pula kali ini apabila padang di Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat, Kuala Lumpur berkenaan dipenuhi dengan bangau yang begitu banyak dipercayai dari Zoo Negara.

Difahamkan, bangau tersebut dipanggil sebagai ‘Painted Stork’. Kumpulan bangau tersebut bagaimanapun tidak menimbulkan sebarang kekecohan tetapi hanya berdiri tegak di posisi masing-masing.

Sekali pandang, macam sedang bersedia untuk main bola pun ada.

Sumber: TikTok (@hizanihamdun)

Bangau Bertenggek Di Lampu MRR2

Seorang pengguna TikTok berkata pihak Zoo Negara melepaskan bangau mereka kerana burung jenis ini dipercayai tahu untuk mencari jalan pulang.

Bahkan dia juga berkata bangau-bangau ini sering dilihat bertenggek pada tiang lampu sekitar Lebuhraya Lingkaran Tengah 2 Kuala Lumpur (MRR2).

Menurut Hizani, bangau-bangau ini juga selalu berkeliaran di kawasan Ulu Klang.

“Zoo memang tak kurung, diorang (bangau) bebas terbang,” katanya.

Malah kami sendiri kerap menemui bangau-bangau ini di sekitar Wangsa Maju. Antaranya di padang sekolah SMK Seksyen 5 Wangsa Maju.

Ramai Terhibur Lihat Bangau Santai Berkumpul Di Padang Sekolah

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai terhibur dengan situasi ‘random’ tersebut selain sempat berjenaka melihat bangau-bangau yang berkumpul.

“Ni mesti kes tak siap kerja sekolah lepas tu cikgu suruh diri dekat padang sampai habis waktu,” kata seorang pengguna TikTok.

Malah segelintir individu turut memuji Zoo Negara kerana tidak memerangkap burung berkenaan di dalam sangkar.

“Baguslah kasi lepas macam tu. Gembira je diorang healing. Kalau tak, boleh jadi kemurungan,” ujar seorang wanita.

Sementara itu, seorang warga sekolah berkenaan turut berkata suasana bangau yang berhimpun itu adalah satu perkara yang biasa bagi mereka.

“SKLK. Memang beginilah pemandangan kami lepas hujan,” kata individu tersebut.

Sumber: TikTok (@hizanihamdun)

