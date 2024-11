“30 Tahun Dapat Anak, 31 Tahun Dah Menopaus” – Ciapan Lelaki Ini Undang Kecaman

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bagi seorang Muslim, ajal dan maut, rezeki serta jodoh semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT.

Ada yang diberikan rezeki dan nikmat untuk bernikah pada usia muda, dan ramai juga yang berjumpa dengan pasangan hati ketika sudah berusia.

Pun begitu, masih ada juga segelintir masyarakat yang masih berfikiran kolot dan beranggapan bahawa setiap yang bergelar wanita harus menikah awal.

Baru-baru ini, tular hantaran di laman X (Twitter) tentang sepasang suami isteri yang berkahwin pada usia muda. Berita perkahwinan mereka itu kemudiannya dihebahkan di platform media sosial.

Perkara yang menjadi perhatian orang ramai adalah kedua-dua suami isteri tersebut dipercayai berumur 15 tahun dan masih bersekolah.

Situasi ini telah mencetuskan perdebatan yang mana segelintir meluahkan rasa gembira dengan pernikahan itu manakala sesetengah individu lain berpendapat bahawa perkahwinan seawal usia berkenaan tidak patut dinormalisasikan.

“pendidikan tertinggi sekolah rendah” their parents and whoever approves of this needs to be imprisoned https://t.co/Uj01HLBmfB