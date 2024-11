ZUS Coffee Perkenal Straw Baru, Tiada Lagi Penyedut Minuman Lembik Diperbuat Dari Beras

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Bila sebut jenama ZUS Coffee, boleh tahan ramai juga peminatnya di Malaysia kerana terdapat pelbagai jenis perisa yang ditawarkan selain minuman kopi.

Malah kempen mereka sebelum ini iaitu Matcha Macam yang menggunakan kucing sebagai hiasan juga telah menarik perhatian ramai sehingga ke peringkat antarabangsa.

Walaupun menyediakan pelbagai menu dan pilihan kopi untuk para pelanggan, tetapi ada satu masalah yang sering diadukan oleh orang ramai iaitu berkaitan kualiti straw mereka.

Baca Artikel Berkaitan: ZUS Coffee Bakal Guna Straw Baru Selepas Terima Banyak Aduan Dari Pelanggan



Mendengar rintihan para pelanggan mereka mengenai straw yang dikatakan mudah lembik, ZUS Coffee memperkenalkan straw terbaharu mereka yang diberi nama ‘Lyfecycle’.

Menerusi ciapan dimuat naik oleh ZUS Coffee di laman X (@ZUSCoffee), straw itu bersifat mesra alam kerana akan terurai dengan selamat dalam tempoh dua tahun.

Selain itu, ia juga boleh dikitar semula, bebas toksin dan tidak mengandungi mikroplastik. Jadi masih boleh selamatkan penyu, jangan risau!

Operation was successful, no more straw lembik in your drink💪🏻✨ Say hello to our new Lyfecycle straws, designed to safely decompose back to nature in just 2 years 💪🏻🌳 ZUS Coffee ☕️ a Necessity, not a Luxury #zuscoffee #coffee #zusstraw #lyfecyclestraw pic.twitter.com/D1bTKvUU9w

Sebelum ini, pernah tular satu ciapan di laman X di mana seorang individu ini meluahkan rasa tidak puas hati dengan tindakan ZUS Coffee yang dikatakan tidak prihatin dengan alam sekitar selepas didakwa kembali menggunakan straw plastik.

Namun, jenama minuman tersebut menjelaskan bahawa straw baharu mereka itu nampak seperti plastik tetapi sebenarnya ia lebih baik untuk alam sekitar.

Hello! Our straw uses Lyfecycle technology, so if it’s not recycled, it’ll break down naturally in 2 years. It’s designed to be an eco-friendly option, so while it looks like a plastic straw, it’s actually much better for the environment!✨