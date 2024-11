Aksi Wanita Selamba Letak Beg Di Kerusi Zon Keutamaan Dalam LRT Undang Kecaman

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui ramai di kalangan rakyat Malaysia yang menggunakan kemudahan pengangkutan awam untuk menuju ke destinasi masing-masing.

Pun begitu, masih ada sesetengah individu yang tidak menjaga etika semasa menggunakan perkhidmatan tersebut. Seperti sebelum ini, tular video seorang lelaki yang dilihat makan dan minum di dalam tren LRT.

Selain membuang sampah sisa makanannya di bawah kerusi, penumpang itu turut mengambil tiga ruangan tempat duduk hanya untuk dirinya dan bertindak membuka kasut.

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman X (Twitter @askrapidkl) menyaksikan satu situasi ketika para penumpang berada dalam koc LRT. Menerusi gambar perkongsian, kelihatan seorang wanita sedang duduk di tempat zon keutamaan disediakan.

Untuk pengetahuan semua, tempat duduk zon keutamaan dikhaskan buat penumpang yang lebih memerlukan iaitu individu membawa anak kecil, ibu hamil, warga emas atau golongan Orang Kurang Upaya (OKU).

Namun perkara yang mengundang perhatian adalah penumpang itu telah meletakkan beg sandangnya di tempat duduk sebelah walhal masih ramai penumpang berdiri di dalam koc berkenaan.

Menurut pengendali akaun Rapid KL, masih ramai penumpang di koc tersebut yang berkemungkinan lebih memerlukan tempat duduk itu berbanding beg yang diletakkan.

Cakna dengan kejadian itu, Rapid KL turut menasihati orang ramai untuk lebih bertimbang rasa ketika menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam selepas ini.

Your bag must love the seat, but don’t forget —there might be someone around who needs it more. Let’s be considerate when using public transport okay? 🥹#RapidKL pic.twitter.com/7ivIUHSkz2