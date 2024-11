Lelaki Ini Cipta Website Untuk Mudahkan Orang Ramai Cari Rumah Dekat Dengan LRT

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bagi sesiapa yang memandu ke tempat kerja setiap hari, mesti korang stres bila kena hadap kesesakan trafik ketika pergi dan balik kan?

Disebabkan itu, wujud sesetengah individu yang lebih memilih untuk menyewa rumah di lokasi berhampiran dengan pengangkutan awam seperti LRT dan MRT.

Paling-paling tidak sekalipun, hanya perlu berjalan kaki ke stesen berdekatan dan menunggu giliran untuk masuk ke dalam tren. Asalkan pengangkutan itu bergerak dan boleh tiba di pejabat tepat pada waktunya.

Baru-baru ini, pengguna X (@afrieirham_) telah memuat naik ciapan selepas memberi respon terhadap ciapan seorang lelaki yang mahu mencari kediaman berhampiran LRT atau MRT dan ia bukan di tengah bandar.

Bagi membantu jejaka tersebut, lelaki yang dikenali sebagai Afrie Irham ini memperkenalkan satu laman web yang dicipta sendiri untuk mengumpulkan maklumat mengenai rumah yang berdekatan dengan pengangkutan awam.

Dalam laman web berkenaan, terdapat senarai kediaman dengan pelbagai maklumat tambahan telah disediakan seperti:

Namun lelaki ini menjelaskan senarai itu masih belum lengkap dan kebanyakan rumah yang disenaraikan adalah yang berhampiran dengan LRT laluan Kelana Jaya iaitu dari LRT Putra Heights ke LRT Bangsar.

Katanya lagi, laman web berkenaan dibuat semasa ingin mencari rumah sewa sebelum ini.

Apa yang lebih menarik adalah segala informasi yang dikumpul secara manual itu turut dilabel menggunakan warna yang berbeza bagi menunjukkan perbezaan.

Tapi mesti ada yang tertanya-tanya, apakah kriteria yang dimaksudkan ‘dekat’ dengan LRT itu?

Jelas Afrie, terdapat dua ciri-ciri bagi dirinya bagi mendefinisikan maksud rumah berhampiran dengan pengangkutan awam iaitu selamat untuk dijalan dan tidak mengambil masa lebih daripada 15 minit.

Kalau korang nak tengok senarai tersebut, boleh klik [DI SINI].

