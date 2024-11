“Cinta Matikuuu” – Nidji Buat Konsert Free, Jalan Bukit Bintang Dibanjiri Peminat!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Cinta ‘kan selalu abadi, walau takdir tak pasti. Kau selalu di hati, cinta matiku.

Buat peminat kumpulan band dari Indonesia iaitu Nidji, mesti korang ‘familiar’ dengan lirik daripada lagu Sumpah dan Cinta Matiku ini kan?

Setiap kali dengar lagu ini muncul di FYP TikTok, mesti automatik terus rasa ‘galau’. Kalau bab lagu-lagu sedih ni, confirm ramai yang boleh ‘relate’.

Nidji Buat Konsert Percuma Di Jalan Bukit Bintang

Baru-baru ini, kumpulan Nidji ini telah memeriahkan Jalan Bukit Bintang dengan mengadakan konsert mini secara ‘busking’ di kawasan umum. Yang paling best, persembahan itu terbuka untuk semua orang secara percuma.

Kalau korang tengok dalam video berkenaan, memang ramai sungguh pengunjung konsert itu sehingga hampir ‘melimpah’ ke tepi jalan raya.

Boleh dikatakan kawasan Bukit Bintang semalam (4 November) ‘digegar’ dengan nyanyian orang ramai bertajuk Sumpah dan Cinta Matiku.

Walaupun hanya konsert percuma, tetapi sambutannya cukup hangat dan meriah.

Nidji turut terkejut melihat kemeriahan para pengunjung persembahan mini mereka di Kuala Lumpur itu selepas dilihat memuat naik hantaran di laman Instagram rasmi (@nidjiofficial).

Ramai Teruja Dapat Lihat Konsert Nidji Secara Percuma

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen memberikan pelbagai reaksi melihat selepas melihat sambutan konsert Nidji di Bukit Bintang, Kuala Lumpur ini.

Namun, ada juga yang meluahkan rasa kecewa kerana tidak mengetahui tentang persembahan konsert secara percuma ini.

“Aku busy sangat ke sampai tak tahu,” luah netizen.

Selain itu, seorang pengguna TikTok pula sempat ‘throwback’ kenangan mereka dalam video tersebut.

“Ada dua kenangan dalam video ni. Satu lagi yang diberi khas oleh seseorang sebelum kahwin. Satu lagi tempat yang selalu dating dengan bekas kekasih dulu,” kata netizen.

Sumber: TikTok

Nidji Bakal Buat Konsert Percuma Di Malaysia

Kalau korang nak ‘layan’ lebih lama nyanyian dari Nidji, band Indonesia ini bakal mengadakan persembahan konsert secara ‘live’ di Axiata Arena, Kuala Lumpur pada 2 Februari 2025.

Jualan tiket untuk persembahan Road to Concert — Nidji 2.3: The New Chapter itu bakal berlangsung pada Jumaat ini (8 November) jam 3 petang.

Namun berdasarkan carian kami, mereka yang mahu membeli tiket boleh dapatkan maklumat lanjut di laman Instagram Jiwa Kacau.

