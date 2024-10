KKM Nafi Dakwaan Laman Web Koreaboo Tentang Kecaman Terhadap Lirik Lagu APT

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Lagu terbaharu berjudul ‘APT’ yang dinyanyikan oleh ahli kumpulan pop Korea Blackpink ROSÉ dengan penampilan khas menampilkan Bruno Mars mendapat sambutan cukup hangat di seluruh dunia.

Mana tidaknya, lirik dan rentak lagunya yang agak ‘catchy’ membuatkan ramai yang terikut dan mula menggemari muzik berkenaan.

Namun Facebook Public Health Malaysia menerusi hantaran mereka pula dikatakan menyelar lirik lagu tersebut kerana mendakwa ia seolah-olah menggalakkan tingkah laku kurang sopan.

Menurut PHM, istilah ‘APT’ atau ‘apartment’ dilihat sebagai simbolik untuk tempat pertemuan dalam konteks menggoda dan mereka sekaligus menasihati ibu bapa untuk peka dengan pengaruh budaya barat terhadap anak-anak.

Hantaran itu kemudiannya mendapat perhatian masyarakat Korea Selatan sehingga wujud artikel yang mendakwa kementerian di Malaysia mengecam lagu berkenaan.

Namun apa yang menjadi tumpuan apabila laman itu tersilap menyebut bahawa hantaran berkenaan dikeluarkan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan bukannya PHM.

Susulan itu, KKM mengeluarkan kenyataannya menerusi ciapan di laman X (@KKMPutrajaya) dengan menegaskan bahawa pihak mereka tidak sebarang kaitan dengan hantaran yang dibuat mengenai lirik lagu APT.

“Kami ingin menekankan bahawa hantaran itu dibuat oleh sebuah entiti yang tidak mempunyai kaitan dengan Kementerian dalam apa jua bentuk sekalipun.

“Sila berhati-hati dengan maklumat yang tidak sah di atas talian kerana ia boleh menyebabkan kekeliruan dalam kalangan orang awam,” jelas KKM.

Oleh itu, KKM menasihati orang ramai untuk mendapatkan maklumat daripada laman rasmi mereka bagi menerima informasi dan perkembangan berkaitan kesihatan.

Sebagai info PHM adalah sebuah platform advokasi yang banyak berkongsi maklumat dan isu berkaitan kesihatan awam.

Menerusi maklumat pada laman tersebut, fokus utama mereka adalah ‘Pencegahan, Perlindungan dan Promosi’ Kesihatan.

Namun tidak dapat dipastikan siapakah pengendali dan individu di sebalik laman tersebut.

Malah e-mel rasmi yang digunakan laman ini juga adalah berbentuk peribadi dan langsung tidak menggunakan domain kerajaan.

The Ministry of Health (MOH) Malaysia wishes to clarify that any statements regarding this article attributed to MOH have not been issued or authorized by the Government of Malaysia.



