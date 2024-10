Wanita Terhibur Lihat Gambar Sendiri Selepas ‘Renew’ Pasport, Samakan Dengan Watak Valak Dalam Filem ‘The Nun’

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Seperti semua sedia maklum, mereka yang mahu melancong ke luar negara perlu memiliki pasport sebagai bukti bagi mengesahkan kewarganegaraan seseorang.

Selain itu, anda juga perlu memastikan bahawa dokumen tersebut masih sah dan tidak tamat tempoh kurang dari enam bulan sebelum memulakan perjalanan.

Kalau pasport sudah hampir ‘expired’, lebih baik cepat-cepat pergi perbaharui.

Menerusi satu ciapan dimuat naik di laman X (@OwToTheZie), influencer yang juga seorang usahawan nasi lemak popular di Petaling Jaya telah berkongsi momen menghiburkan semasa mahu mengambil pasport yang diperbaharui di UTC Keramat.

Wanita tersebut yang dikenali sebagai Kak Ojie menceritakan dia memakai tudung selendang berwarna biru muda dan menyangka warna pilihannya itu memenuhi piawaian.

Namun malangnya, pegawai yang bertugas tidak membenarkan dia memakai tudung berwarna biru itu dan memberikan tudung hitam untuk dipakai semasa proses mengambil gambar.

“Minggu lepas aku pergi UTC Keramat untuk renew passport. Ingatkan tudung warna ni (biru) dah dikira ok dah. Tapi tak lepas. So officer immigration tu bagi selendang warna hitam,” kata Kak Ojie.

Selepas selesai menunggu dan mahu mengambil buku merah berkenaan semalam (23 Oktober), perkara pertama yang disemak oleh Kak Ojie adalah gambarnya.

Terkejut dengan apa yang dilihatnya, influencer itu menyamakan gambarnya di dalam pasport seperti watak Valak dalam filem ‘The Nun’.

“Masa nak collect my passport, benda pertama aku tengok adalah gambar. Aku rasa teraniaya! Awas ya kau!” ujar Kak Ojie secara berseloroh.

So last week i went to UTC Keramat to renew my passport. Ingatkan tudung warna ni dah dikira ok dah. But too bad tak lepas. So officer immigration tu bagi selendang warna hitam and today masa nak collect my passport, benda pertama aku tengok adalah gambar.



Aku rasa teraniaya!… pic.twitter.com/DQuVQWkRDO