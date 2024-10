Lelaki Dari Nigeria Ini Sanggup Datang Ke Malaysia Lepas Dapat Tahu Cip Xbox Diperbuat Di Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Apabila kita ternampak label sesuatu barangan itu diperbuat daripada Malaysia, terus rasa bangga kerana ia membuktikan negara kita juga mampu menghasilkan produk berkualiti tinggi.

Kalau anda perasan, banyak juga jenama terkenal berasal dari Malaysia, tetapi ramai tidak mengetahuinya berikutan namanya yang berbahasa Inggeris seperti San Fransisco Coffee dan BONIA.

Antara yang turut menjadi perhatian baru-baru ini adalah cip alat permainan Xbox yang dihasilkan di Malaysia selepas ia tular di media sosial.

I always found it funny that Xbox Series chip is made in Malaysia, but not available here officially 😅 https://t.co/SI5YC9XW8R

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@emmagine79), lelaki warga Nigeria ini yang dikenali sebagai Emmanuel Chukwuemeka Olalere berkongsi kisah di mana dia datang ke Malaysia semata-mata kerana alat permainan Xbox.

Jelasnya, dia memiliki alat permainan itu sejak kecil lagi dan menyedari bahawa salah satu komponen Xbox itu diperbuat di Malaysia.

Oleh kerana itu, ia turut mempengaruhi keputusan Emmanuel untuk menyambung pengajiannya di negara berkenaan kerana menganggap Malaysia sebagai sebuah negara yang baik jika dapat menghasilkan Xbox.

“Mak saya tanya di mana saya mahu menyambung pengajian di luar negara, kemudian saya teringat yang Xbox diperbuat di Malaysia. Saya terfikir kalau negara itu boleh buat Xbox, mesti ia adalah sebuah negara yang bagus,” ujarnya.

Namun selepas tiba di Malaysia, lelaki ini meluahkan rasa terkejut selepas mendapat tahu bahawa Xbox terbaharu jenis Series X tersebut masih belum dijual di pasaran negara ini.

11 tahun kemudiannya, Emmanuel sudah berada di Malaysia dan mendedahkan dia cukup obses dengan hidangan pisang goreng sehingga mengelar dirinya sebagai ‘duta’ kepada menu berkenaan.

Bermula dari mahu menaik taraf Xbox, dia kini dilihat berjalan-jalan sekitar negara khatulistiwa ini dengan mengambil pelbagai gambar pemandangan sekitar Kuala Lumpur yang cukup menawan.

fun fact i literally came to Malaysia because of Xbox!



as a kid, i had an Xbox that i took apart to upgrade the hard disk. underneath it i saw the "made in Malaysia" text. that stuck https://t.co/MzGvwAFtLx