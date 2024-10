Lukisan Venom Bercorak Batik Malaysia Tarik Perhatian Sony Pictures

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Batik merupakan salah satu seni tradisional Malaysia yang diwarisi sejak dari zaman nenek moyang dan masih mendapat permintaan sehingga ke hari ini.

Meskipun ia sudah berusia puluhan tahun, warisan tersebut masih dipelihara dengan baik agar ia tidak dilupakan oleh orang ramai.

Malah, hasil kraftangan batik ini juga boleh menjadi simbolik bagi Malaysia kepada pelancong luar negara.

Menerusi hantaran dimuat naik di laman Instagram (@arifrahan), pelukis tempatan ini memaparkan satu lukisan watak dalam filem Venom yang dicipta dengan corak batik Malaysia.

Perkongsiannya itu sekaligus telah mendapat perhatian pihak syarikat perfileman antarabangsa iaitu Sony Pictures selepas mereka turut memuat naiknya dalam sebuah hantaran di Facebook.

“Venom mengambil sentuhan tradisional dengan reka bentuk inspirasi Batik yang menakjubkan ini. Gabungan budaya Malaysia dan dunia Venom, direka dengan sempurna,” kapsyen Sony Pictures dalam hantaran mereka.

Dalam ciapan mereka di laman X (@sonypicmy) pula, terdapat satu lagi rekaan batik dari Arif Rafhan yang menunjukkan visual Venom bersama Tom Hardy yang melakonkan watak Eddie Brock.

Jelas mereka lagi, keanggunan corak batik dan keganasan watak Venom itu dilihat telah mencipta suatu seni yang cukup luar biasa.

You’ve got to see it to believe it!



Combining the elegance of Batik with the ferocity of Venom creates an art form like no other.



Huge thanks to Arif Rafhan for the incredible artwork! #VenomTheLastDanceMY is exclusively in cinemas this 24th October! Get your tickets NOW! pic.twitter.com/QOqc2qCFSO