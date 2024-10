[Video] Hujan Lebat Sekitar KL, Banyak Kawasan Dinaiki Banjir & Berlaku Tanah Runtuh

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Penduduk sekitar Lembah Klang pada pagi hari ini (15 Oktober) berdepan dengan cuaca hujan lebat sehingga banyak kenderaan yang terhalang di lalu lintas.

Keadaan menjadi lebih teruk apabila cuaca tersebut berlaku semasa orang ramai dalam perjalanan hingga ke tempat kerja.

Di media sosial, ramai pengguna yang berkongsi laporan terkini mengenai keadaan di persekitaran mereka.

Berdasarkan video yang dimuat naik oleh ramai pengguna media sosial, beberapa jalan di sekitar ibu kota dilihat dinaiki air sehingga menyebabkan ada kenderaan yang separa tenggelam

Antara lokasi yang terjejas adalah di sekitar Bank Rakyat, Wisma Bernama dan Bank Negara.

Selain itu, beberapa jalan di hadapan Wisma Central berhampiran Menara Berkembar Petronas turut digenangi air sehingga paras buku lali.

A little flood situation just outside Wisma Central, KL City. Stay safe everyone. pic.twitter.com/uHurmhgDKr