[Video] Taktik Pengemis Halang Kereta Sebelum Pura-pura Kena Langgar Di Bukit Bintang Undang Pelbagai Reaksi

Kesan daripada kejadian ni sya ndaa mau lalu Jalan bukit bintang, sya sangup ikut jalan sultan ismail or jalan P.ramlee tu.. Jauh pun jauh lahh.. arr ghissauu Benda ni jadi semalam waktu otw ke pavilion for a private event dekat sana. Panic bila kena honk berjemaah semalam tau. Tak tahu nak kata.. orang ni pengemis kah or mental yg tu saya kurang pasti, sbb selama betahun lalu jalan bukit bintang tak pernah pula nampak dia ni. Jujur tacodd kitaaa 😅