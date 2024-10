Wanita Dedah Boleh Dengar Lagu Kereta Berdekatan, Hanya Guna Teknik Ini

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Setiap kali sebelum memulakan pemanduan, mesti ada di antara anda yang akan membuka siaran radio terlebih dahulu untuk menceriakan suasana dengan pelbagai jenis lagu yang diputarkan.

Setiap siaran radio ini mempunyai frekuensi yang berbeza di negeri berlainan. Sebagai contoh, siaran radio Fly FM di Lembah Klang adalah 95.8MHz manakala di Seremban pula adalah 98.6MHz.

Berbicara tentang frekuensi, tahu tak sebenarnya gelombang radio ini juga membolehkan anda mendengar lagu yang sedang dimainkan di dalam kereta berhampiran, terutamanya semasa jalan sedang sesak.

Eh, macam mana tu?

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@epinephrineeeee), wanita ini menceritakan pengalamannya yang berjaya mendengar lagu yang dipasang pada bluetooth dalam kereta berhampiran ketika berada di jalan raya.

Dakwa individu tersebut, ia boleh dilakukan dengan memasang frekuensi 87.50 atau 87.60 di siaran radio kereta masing-masing.

“I baru tahu yang kalau you buat frekuensi 87.50MHz atau 87.60 kat radio, you akan dapat lagu apa yang kereta lain pasang pada bluetooth. I dah cuba waktu dekat lampu isyarat dan menjadi. Menarik betul,” ujar pengguna X tersebut.

