Hampir 100,000 Rakyat Malaysia Serbu Thailand Ketika Musim Cuti? Ini Faktornya

Umum mengetahui, minggu ini terdapat dua cuti umum buat rakyat tempatan iaitu Hari Malaysia dan juga Hari Maulidur Rasul yang jatuh pada hari sama, Isnin (16 September).

Buat sesetengah syarikat, para pekerja turut diberikan cuti tambahan pada hari berikutnya. Mengambil kesempatan daripada cuti yang diberikan, orang ramai telah bercuti dalam dan luar negara termasuklah negara jiran, Thailand.

Negara tersebut dilihat sudah menjadi destinasi percutian paling diminati ramai. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Menteri Pelancongan dan Sukan Thailand Sudawan Wangsuphakijkosol sebelum ini, rakyat Malaysia mendahului senarai pelawat antarabangsa ke negara tersebut pada tahun lalu iaitu seramai 4.56 juta orang.

Bersempena cuti kali ini, hampir 100,000 pelancong Malaysia dilaporkan bercuti di wilayah Selatan Thailand sekaligus menyumbang lebih 1 bilion Baht (RM129 juta) kepada ekonomi tempatan.

Menurut Presiden Persatuan Hotel Hat Yai Songkhla Sittipong Sitthipatprapha, lebih 36,000 pelancong memasuki Wilayah Songkhla melalui tiga pintu masuk utama iaitu Sadao, Dan Prakob dan Padang Besar pada 14 September lalu.

Ia kemudian menyebabkan kesesakan bermula seawal 5 pagi hingga 11 malam lebih-lebih lagi di kawasan Hat Yai.

Dalam pada itu, 400 hotel dengan lebih 30,000 bilik juga telah ditempah sepanjang tempoh cuti terbabit.

Susulan itu, ramai pengguna media sosial memberi pelbagai reaksi mengenai perkara ini. Ada yang mempersoalkan mengapa para pelancong lebih memilih bercuti ke Thailand berbanding negeri-negeri di Malaysia.

Seorang individu berpendapat tiket yang agak mahal untuk melancong ke sesetengah negeri ini adalah antara puncanya. Bukan itu sahaja, dia juga menekankan aspek kebersihan, makanan yang kurang lazat dan banyak lagi.

Tiket mahal is just the tip of the iceberg I tell you.



Jalan teruk

Hotel mahal, tak terjaga & kotor

Pekan, bandar kotor & berbau

Makanan tak sedap

Tempat pelancongan kalau bukan crowded nak mampuih, jauh nak mampuih

Kalau takda kenalan local, susah

Promotion sucks https://t.co/wGhmGR9nAk