[Video] Memanah Guna Kaki, Atlet Paralimpik Dari India Dapat Markah ‘Perfect 10’

Sukan Paralimpik Paris 2024 memperlihatkan kesungguhan atlet para dalam mengejar impian untuk meraih pingat dalam acara yang dipertandingkan.

Walaupun mempunyai kekurangan dari segi fizikal dan mental, namun ia tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk memungut pingat sekaligus mengharumkan nama negara yang diwakili.

Percayalah, setiap usaha yang dilakukan pastinya akan membuahkan hasil yang membanggakan.

Menerusi rakaman video dimuat naik semula di laman X (@ParveenKaswan), seorang atlet paralimpik wanita dari India yang bertanding dalam acara memanah di Sukan Paralimpik Paris 2024 menunjukkan satu aksi yang telah memukau orang ramai.

Atlet Sheetal Devi itu yang ketiadaan tangan terpaksa memegang busur menggunakan kaki sambil menarik anak panah menggunakan mulut.

Siapa sangka dengan gaya memanahnya yang unik itu membolehkan atlet berkenaan mendapat mata penuh iaitu 10 per 10 atau ‘bull’s eye’ serta melayakkan dirinya menduduki tempat ketiga dan meraih pingat gangsa.

Kalau anda lihat aksi memanah oleh Sheetal itu, dia memang cukup berbakat. Anak panahnya itu memang tepat-tepat kena pada bahagian tengah papan pemanah tersebut.

Setakat artikel ini ditulis, India telah berjaya mengumpul sebanyak 24 pingat dan ia meletakkan negara tersebut di kedudukan ke-13 dalam Sukan Paralimpik Paris 2024.

