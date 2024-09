Bangunan Bersejarah Di KL Tak Terjaga, Ramai Minta Pihak Berkuasa Pelihara Semula

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Malaysia merupakan sebuah negara yang dipenuhi yang banyak bangunan bersejarah yang sudah terbina sejak berpuluh tahun dahulu.

Antara bangunan bersejarah di negara kita adalah Bangunan Sultan Abdul Samad, Tugu Negara, Menara Berkembar Petronas dan banyak lagi.

Setiap bangunan ini pastinya menyimpan sejarah tersendiri dan perlu dipelihara dengan baik agar ia dapat ditunjukkan kepada cucu-cicit pada generasi akan datang.

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@haaziq_mz), kelihatan sebuah bangunan bersejarah di Kuala Lumpur itu berada dalam keadaan yang kurang memuaskan.

Jika dilihat dengan teliti, salah satu bahagian seni bina yang kelihatan seperti kubah pada bangunan berkenaan sudah bertukar kehitaman dan dipercayai sudah diselaputi dengan lumut.

Ia secara sekaligus telah menjejaskan pemandangan keseluruhan kubah bangunan yang asalnya berwarna coklat.

Ciapan tersebut telah mendapat pelbagai reaksi dari orang ramai dengan rata-ratanya mengkritik pihak berkuasa kerana tidak memelihara bangunan bersejarah itu dengan baik.

Malah, ada yang berpendapat bahawa kerajaan sepatutnya memanfaatkan duit dari rakyat untuk menjaga bangunan dengan baik berbanding ia digunakan untuk kepentingan peribadi.

“Kerajaan ni satu masalahnya beli barang buat bangunan tapi lupa cara untuk memeliharanya,” kata seorang pengguna X.

Seorang lagi pengguna X berkata, “Sangat sayang. Banyak bangunan yang sepatutnya dijaga tapi terbiar kerana dimakan usia. Negara kita bab menjaga bangunan memang ke laut”.

Selain itu, mereka juga melihat ruang dalaman bangunan itu juga dipenuhi dengan kekotoran yang menjejaskan keadaannya.

“Kalau intai bahagian dalam tepi Masjid Jamek, banyak sampah dan kayu reput yang berselerak. Memang nampak macam rumah pusaka yang dah lama ditinggalkan oleh anak cucu,” ujar netizen.

Seorang pengguna X (@climateaidil) pula berpendapat bahawa bangunan bersejarah berpotensi untuk digunakan sebagai ruang komuniti kepada masyarakat umum.

Sebagai contoh, bangunan Rumah Tangsi dan Panggung Bandaraya di Kuala Lumpur yang berjaya ditransformasikan menjadi lokasi acara, pasar, teater dan sebagainya.

