PM New Zealand Jumpa Khairul Aming, Tanda Hargai Rakam Video Masakan Di Negaranya

Khairul Aming bukanlah satu nama yang asing dalam kalangan rakyat Malaysia selepas influencer ini aktif dalam memuat naik video masakan di media sosial.

Antara segmen terbaharu yang dikeluarkan oleh Khairul Aming pada tahun ini adalah siri video memasak sambil meneroka negara New Zealand yang terdiri daripada sembilan episod.

Selepas membuat video masakan di dalam studio selama tujuh tahun, influencer tersebut mahu menampilkan sedikit kelainan serta mahu mencapai impiannya untuk melakukan perkara yang disukai sambil mengelilingi dunia.

Siapa sangka, penat lelah Khairul Aming dan rakan-rakannya merakam video memasak di New Zealand akhirnya membuahkan hasil sehingga dapat berjumpa dengan Perdana Menteri New Zealand, Christopher Luxon.

Menerusi video dimuat naik di laman X (@khairulaming), Christopher telah berjumpa sendiri dengan Khairul Aming di Malaysia sebagai tanda penghargaan dari pihak New Zealand kerana memilih negara tersebut sebagai lokasi untuk membuat video masakan.

“Hari ni (3 September) Khairulaming dan Perdana Menteri New Zealand berjumpa sebagai tanda penghargaan dari pihak New Zealand untuk video masak yang kita buat dekat sana,” kata influencer tersebut.

Dalam pertemuan di Restoran Hidang KL itu, Khairul Aming mengambil peluang tersebut untuk mempromosikan pelbagai menu tradisional di Malaysia kepada Christopher seperti Roti Jala, Teh Tarik, Cendol dan kuih-muih.

Mengambil kesempatan yang ada, influencer ini turut memperkenalkan produk keluarannya iaitu Sambal Nyet Berapi dan Dendeng Nyet.

Selepas selesai sesi di luar restoran, influencer tersebut kemudiannya membawa Perdana Menteri New Zealand itu ke dalam restoran untuk menikmati hidangan Nasi Lemak.

Sepanjang sesi sarapan, Khairul Aming dan Christopher sempat membuat pernbincangan mengenai pertukaran pelancongan antara kedua-dua buah negara.

“Kita juga ada berbincang topik mengenai pertukaran pelancongan antara Malaysia dan New Zealand. Kita juga ada bincang tentang eksport daging halal ke sana dan produk SME yang boleh dibawa masuk ke New Zealand,” kata influencer itu.

Dalam video sama, Christopher menyifatkan Khairul Aming sebagai seorang ‘legend’ selepas menikmati hidangan yang disediakan oleh cef selebriti berkenaan.

Khairul Aming dalam ucapan akhir video tersebut turut mengatakan bahawa dia tidak menyangka akan berada pada tahap seperti ini.

“Siapa sangka dulu buat video duduk kat atas lantai di rumah sewa, sekarang dapat duduk bersama dengan Perdana Menteri terkenal dunia,” ujarnya.

Khairul Aming berterima kasih kepada semua kerana menyokong perjalanannya dari awal sehingga ke hari ini.

