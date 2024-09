Tular ‘Mat Rempit’ Jadi Prop Buat Perarakan Hari Kebangsaan, Ini Kisah Di Sebaliknya

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sabtu lalu tanggal 31 Ogos 2024, masyarakat Malaysia di semua negeri meraikan Sambutan Hari Kebangsaan Ke-67 dengan penuh meriah.

Pelbagai pertunjukan dan perarakan yang dipersembahkan kepada para pengunjung bagi menyambut hari bersejarah itu.

Antara jabatan yang tidak turut ketinggalan dalam acara tersebut adalah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JPBM), Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan banyak lagi.

Selain tumpuan di Dataran Putrajaya, perarakan Hari Kebangsaan di Kuala Lipis, Pahang turut menjadi perhatian ramai selepas dikatakan menggunakan ‘mat rempit’ sebagai prop untuk acara tersebut.

Menerusi video dimuat naik di laman TikTok (@barneyy_89), seorang lelaki dilihat melakukan aksi merempit menggunakan motosikal jenis RXZ di atas trak lori pihak polis JPJ ketika acara perarakan berlangsung.

Sekali tengok memang macam ‘roadblock’ bergerak seperti mana yang anda selalu lihat di jalan raya. Siap boleh silang kaki lagi ya!

Video tersebut mendapat perhatian ramai sehingga meraih 866,500 jumlah tontonan setakat artikel ini ditulis.

Menjengah ke ruangan komen, ramai yang terhibur melihat bagaimana ‘mat rempit’ itu dipercayai ditahan oleh pihak polis sehingga diminta untuk menyertai perarakan Hari Kebangsaan.

“Kena tangkap malam merdeka terus jadi pameran sampai ke pagi,” kata seorang pengguna TikTok.

Mereka turut mendakwa lelaki itu ditahan ketika operasi ‘roadblock’ pada malam ambang merdeka.

“Ni mesti tangkap masa operasi hari tu, terus bawa masuk perarakan,” kata seorang netizen.

Lebih menghiburkan lagi apabila seorang pengguna di laman X (@ernestngBRO) dilihat membuat lukisan komik menunjukkan ‘mat rempit’ tersebut ditahan sehari sebelum sambutan kemerdekaan dan kemudiannya dijadikan prop untuk perarakan pada keesokan harinya.

My most favourite part of Merdeka parade was when they tahan this guy until next morning. pic.twitter.com/NAO2EdbTa1