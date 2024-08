Pecah Rekod, Cristiano Ronaldo Jadi Akaun YouTube Pertama Raih 1 Juta Pengikut Kurang Dari 90 Minit

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Selain Instagram, X, Facebook, TikTok dan sebagainya, YouTube juga merupakan salah satu platform media sosial pilihan di mana orang ramai memuat naik video hasil suntingan mereka.

Kalau anda buka YouTube, pelbagai jenis kandungan yang ada termasuklah resepi masakan, vlog tentang kehidupan seharian seseorang, percutian ke luar negara dan lain-lain.

Di platform itu juga, orang ramai boleh menjana pendapatan jika berjaya mencapai standard yang ditetapkan.

Siapa sangka, pemain bola sepak terkenal iaitu Cristiano Ronaldo juga telah mencipta akaun YouTube miliknya sendiri yang dinamakan sebagai ‘UR Cristiano’.

Memetik laporan Independent, akaun Cristiano yang baru sahaja dilancarkan pada Rabu lalu (21 Ogos) telah berjaya meraih satu juta pengikut dalam tempoh kurang dari 90 minit pertama akaun tersebut dihasilkan.

Kejayaan itu sekaligus telah memecahkan rekod dunia selepas akaun YouTube milik pemain bola sepak itu berjaya meraih jumlah pengikut paling ramai dalam masa terpantas.

Jelas Cristiano, video yang dimuat naik di YouTube itu akan menunjukkan latar belakang kehidupannya bersama pasangan, Georgina Rodriguez.

Jumlah pengikut yang ramai dalam tempoh singkat di akaun YouTube UR Cristiano melayakkan pemain bola sepak itu memperolehi ‘Golden Play Button’ dari YouTube seperti mana yang dikongsikan di laman X @Cristiano semalam (22 Ogos).

Setakat artikel ini ditulis, jumlah pengikut di laman YouTube tersebut sudah mencecah 30.8 juta pengikut dengan 19 video telah dimuat naik.

A present for my family ❤️ Thank you to all the SIUUUbscribers! ➡️ https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/keWtHU64d7