“Sampai Kena Masuk Wad” – Lelaki Kongsi Kisah Si Abang Digigit Kucing Peliharaan

Buat mereka yang membela kucing sebagai haiwan peliharaan di rumah, sudah tentu anda bersetuju haiwan ini mempunyai ragamnya tersendiri.

Walaupun kebanyakan haiwan peliharaaan adalah jinak, tetapi ada waktunya ia akan bersikap agresif. Malah, tingkah laku mereka ini boleh bertukar sekiranya mereka mengalami stres.

Stres itu pula boleh terjadi disebabkan pelbagai faktor sebagai contoh, perubahan rutin, pindah rumah, pergi ke klinik, persekitaran yang bising, terdapat haiwan lain di sekelilingnya dan banyak lagi.

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman X (Twitter) apabila seorang lelaki dikenali sebagai Ikhwan berkongsi satu situasi ngeri yang berlaku kepada abangnya.

Jelas Ikhwan, si abang telah digigit oleh kucing peliharaan Ikhwan. Menurut lelaki itu, si bulus yang berbaka British Shorthair berkemungkinan tidak mengenali abangnya atau kucing tersebut tidak dikendalikan dengan baik sehinggakan bahagian tangan digigit.

Ini menyebabkan abangnya perlu mendapatkan rawatan dan doktor terpaksa mencuci bahagian yang digigit.

“Dia gigit agak dalam. Sampai berlubang dan kena masuk wad buang air bisa. Kasihan tak pasal-pasal,” ujarnya menerusi ciapan.

Menerusi satu ciapan balas, Ikhwan menjelaskan doktor terpaksa menebuk bekas luka tersebut bagi memberhentikan darah yang tidak berhenti mengalir.

Tak pernah tahu gigitan kucing could be so dangerous. Semalam abang aku kena gigit with my BSH, probably my cat tak kenal dia or entahlah poor handling ke macam mana then dia gigit agak dalam. Sampai berlubang dan kena masuk wad buang air bisa. Kesian weh tak pasal pasal😭 pic.twitter.com/9EtsWq9Uom