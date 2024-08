“Malaysia Helwah” – Reaksi Kanak-kanak Palestin Teruja Tiba Ke Negara Ini Raih Perhatian

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada Jumaat lalu (16 Ogos), seramai 41 rakyat Palestin yang tercedera akibat serangan dari Angkatan Pertahanan Israel (IDF) di Semenanjung Gaza telah selamat tiba di Pangkalan Tentera Udara (PTU) Subang. Mangsa yang tercedera turut diiringi 86 waris mereka di sini.

Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata dua pesawat A-400M milik Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) telah membawa rakyat Palestin terbabit dari Pangkalan Udara Al Maza.

Misi ini dijayakan bagi membantu dan menunjukkan solidariti rakyat tempatan terhadap warga Palestin bagi menentang genosid yang berlaku.

Hujung minggu lalu, tular satu hantaran di laman X (Twitter @bckupacc99) menunjukkan seorang kanak-kanak dipercayai dari Palestin yang teruja melihat pemandangan Malaysia melalui tingkap pesawat.

Menerusi video perkongsian, budak lelaki yang memakai t-shirt putih itu dilihat mengukirkan senyuman melihat landskap negara ini dari pandangan atas selain berkata, “Malaysia helwah.”

Untuk info, ungkapan helwah dikatakan membawa maksud manis, cantik dan indah.

“Malaysia helwah. Sebak tengok muka happy kanak-kanak Palestin, alhamdulillah. Selamat datang ke Malaysia awak semua,” kata pemilik akaun X.

