“Apa Salahnya Diorang Enjoy?” – Menu Nasi Lemak Daging Babi Cetus Perdebatan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui, juadah nasi lemak merupakan antara menu kegemaran semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama. Ia bukan sahaja diambil untuk sarapan pagi malah ramai juga yang menikmatinya sebagai makan tengahari dan juga makan malam.

Antara lauk sampingan yang sering dijual bersama nasi lemak adalah seperti daging rendang, ayam berempah, sambal sotong, sambal kerang dan banyak lagi.

Namun tidak mustahil jika makanan itu disediakan bersama lauk yang lain termasuk makanan yang tidak halal.

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Instagram (@eatwithst3ph) menyaksikan juadah yang banyak dijual di sebuah restoran dikenali sebagai Pumbaa’s sekitar Petaling Jaya.

Tidak seperti makanan harian ‘typical’ yang lain, kedai makan ini menyediakan beberapa hidangan yang dilengkapi dengan daging babi seperti Nasi Kandar Babi, Roti Bacon Cheese, Murtabak Babi dan juga termasuklah Nasi Lemak Babi.

Pun begitu, ramai di kalangan pengguna Instagram yang kurang senang dengan idea menu yang dimasak sekali dengan daging babi. Ada warganet berkata ia seolah-olah tidak menghormati individu dipercayai umat beragama Islam.

Selain itu, ada juga yang mendakwa Nasi Lemak Babi ‘merosakkan’ makanan tradisi rakyat Malaysia.

Perkongsian tersebut kemudian mendapat perhatian ramai selepas influencer Imran Bard memuat naik hantaran itu di laman X (Twitter).

“Korang semua biarlah orang bukan Muslim nikmati nasi lemak dengan cara mereka,” katanya.

Yall let the non muslim enjoy nasi lemak with their own way 😭 pic.twitter.com/Mja5RWNbgj