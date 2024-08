Pelumba Basikal Jepun Minta Maaf Kepada Rakyat Malaysia, Minta Tidak Libatkan Keluarga

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Meskipun Sukan Olimpik Paris 2024 sudah melabuhkan tirai, insiden perlanggaran melibatkan atlet basikal negara, Muhammad Shah Firdaus Sahrom dan pelumba Jepun, Shinji Nakano yang menyebabkan impian Malaysia untuk merangkul pingat terkubur masih hangat diperkatakan.

Rakaman ketika kejadian itu yang tular di media sosial menunjukkan aksi di mana Shinji dikatakan telah menolak Shah Firdaus sebelum tayar basikal mereka bertembung dan turut memberi kesan kepada atlet Great Britain, Jack Carlin.

Insiden yang berlaku sudah pastinya membuatkan ramai rakyat Malaysia berasa kurang senang dan ralat kerana terlepas peluang untuk meraih pingat gangsa selepas Shah sudah berada pada kedudukan 25 meter dari garisan penamat.

HE LITERALLY PUSHED SHAH FIRDAUS LIKE THAT 😭😭😭😭😭😭😭😭💔💔💔💔🫵🏻🫵🏻🫵🏻🫵🏻🫵🏻 HE COULD GET THAT MEDAL BRUH pic.twitter.com/bT58a4xmQW