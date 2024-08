Ini 6 Gelagat Rakyat Malaysia Ketika Tonton Perlawanan Badminton Wakil Negara Di Sukan Olimpik 2024

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak akhir-akhir ini, Sukan Olimpik 2024 menjadi salah satu topik hangat yang dibincangkan terutamanya melibatkan perlawanan badminton tidak kiralah kategori perseorangan mahupun beregu.

Meskipun sesetengah perlawanan berlangsung pada awal pagi sekitar jam 2 pagi, ada juga yang sanggup bersengkang mata demi memberi sokongan kepada pasukan badminton negara.

Semangat yang diberikan membuahkan semangat selepas pasangan beregu lelaki badminton iaitu Aaron Chia Teng Fong dan Soh Wooi Yik meraih pingat gangsa di Olimpik Paris 2024 semalam (4 Ogos) sekaligus menjadi medal pertama buat Malaysia.

Tanpa mengira waktu dan lokasi, masyarakat dilihat sedaya upaya mahu menonton perlawanan badminton yang diwakili atlet Malaysia di Sukan Olimpik 2024 walaupun tidak berada di rumah.

Pelbagai gelagat sungguh rakyat Malaysia ini. Yang penting, dapat tengok perlawanan tersebut.

Antara gelagat yang menghiburkan dan menarik perhatian adalah:

Sambil-sambil menikmati angin ketika menjadi penumpang di bahagian belakang motosikal yang ditunggang oleh pasangan, apa salahnya kalau tonton perlawanan badminton pada telefon bimbit kan?

