[Video] Pelajar Dedah Tandas Kolej Kediaman Kotor & Berkerak, Sanggup Tahan Dari ‘Lepaskan Hajat’

CUBA TEKA KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI MANA (MALAYSIA)? Jawapan: UM_🥴 Memang tak dapat brain, semata-mata kitorang ni student, maksudnya boleh lah nak abaikan well-being, quality of everyday life kitorang? Air dah satu jadi masalah, dah tu kadang-kadang tak faham dengan yang masuk uni tapi tak reti nak civilised sama-sama bersihkan tandas semua ni, dah memang untuk kegunaan sendiri tu, bagilah wangi wangi bersih kan selesa nak pakai, ni dah kalah tandas awam tau. Tapi before y’all come at me, I dengan kawan I sorang lagi dah pernah try nak bersihkan, pakai cleaning agents yang mahal2, clorox sekalipun, dan BERUS BESI TAU, berus besi!!! bukan berus plastic!!! PUN MEMANG DAH X BOLEH NAK TANGGALKAN DAKI DAKI KOTORAN TANDAS TU GELI TAU I, NAK MANDI PN GELI, I MEMANG SELALU TAHAN KENCING TANDAS BERAK, TNGGU KELUAR KE FAKULTI/LECTURE HALL BARU BUANG GELI BODOH TAK FAHAM LAH, TAK TAHU KENAPA ORANG SNEDIRI TAK RETI NAK JAGA ORANG SENDIRI…duit bayar yuran kolej tu pun tak tahu pergi buat apa…bill air pun confirm dah kurang kan sebab masalah air pun memang seringkali…yg bodohnya yuran tu nak berapa ratus, one of the most comfortable kolej kediaman universiti i pernah nampak is UNIMAS, kenapa i nak sebut unimas sebab yuran dorang pn jauh lebih murah berbanding yuran kolej i yang tandas dia kawan bilik dia dah memang mcm tempat tinggl babi🥴😀 ok go viral please, uni i memang tak reti nak gerak apa2 kerja selgi tak viral, skrng drg tengah cat luar bangunan kononnya, ingat boleh cover up benda2 dkt dlm yg mcm ni ke? MEMANG TAK SO IM HERE TO EXPOSE!!!!! KORANG TEKA TAUUUU UNI MANAAA